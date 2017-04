Treffen der 70er-Ikonen

Frankfurt - Die „Lady in Black“ checkt im „Hotel California“ ein und feiert mit „Rosanna“ und „Jessie’s Girl“ in einer „Storytellers Night“ eine laute Party – gemeinsam mit illustren Gästen aus der Rockmusikgeschichte. Von Markus Schaible

Und die Zuschauer feiern mit bei „Rock meets Classic“ in der ausverkauften Frankfurter Jahrhunderthalle. Fans der Heavy-Rocker von Uriah Heep und der Westcoast-Melodiker Eagles singen Seite an Seite die jeweils anderen Bandhits? In den 1970ern war das noch schwer vorstellbar. Doch „The times they are a-changin’“– Zeiten ändern sich eben. Und wenn Rock und Klassik harmonieren, passen auch brachiale Gitarrenriffs und luftige Country-Klänge zusammen.

Das Konzept von „Rock meets Classic“ ist denkbar einfach: Man nehme eine Rockband (Mat Sinner als musikalischer Direktor und seine Jungs), ein klassisches Orchester (das Bohemian Symphony Orchestra Prag) und einen Chor aus zwei Rocksängern und drei -sängerinnen. Dazu hole man ein paar Weltstars, um mit ihnen ihre weithin bekannten Stücke aufzuführen. Und der stetig wachsende Zulauf von begeisterten Fans gibt den Organisatoren recht.

Ikonen der 1970er- und 80er-Jahre sind es, die da am Samstag auf der Bühne stehen – und sichtlich Spaß haben. Bob Catley und Tony Clarkin von Magnum machen den Anfang, ihr bombastischer Melodic-Hardrock ist dafür prädestiniert, mit orchestraler Unterstützung aufgeführt zu werden (unter anderem „On a Storytellers Night“, „Vigilante“).

Mick Box und Bernie Shaw von Uriah Heep frönen dem „Easy Livin’“ und lassen den Refrain der „Lady in Black“ aus allen Kehlen erklingen. Rick Springfield („Celebrate Youth“, „Jessie’s Girl“) trotzt den technischen Problemen und lässt sich beim Bad in der Menge feiern. Das Orchester darf auch mal solo ran („Skyfall“, „Kleine Nachtmusik“). Toto-Chef Steve Lukather („Rosanna“, „Hold the Line“) macht seinem Ruf als Ausnahme-Gitarrist alle Ehre. Und Ex-Eagle Don Felder wird zwar seltsamerweise nicht ganz so bejubelt wie die anderen, hat aber mit „Hotel California“ den berühmtesten Titel des Abends dabei.

Was die Protagonisten eint: Sie alle stehen für handgemachte Rockmusik. Und genau die will das bunt gemischte Publikum – die meisten deutlich Ü40 (bis hin zu Ü80) – in der Jahrhunderthalle hören und sehen. Dass bei derart vielen Mitwirkenden nicht jeder Ton sitzt, es kleinere Abstimmungsprobleme gibt, lässt sich kaum vermeiden. Aber „Rock meets Classic“ macht einfach Spaß.

Im Vergleich zum Vorjahr, als Steve Walsh (Kansas) und Dan McCafferty (Nazareth) den Beifall mehr für die Tatsache bekamen, überhaupt auf der Bühne zu stehen, denn für die stimmliche Leistung, sind dieses Mal alle Beteiligten noch überaus gut in Form. Und mit des Alters Weisheit geben sie den Zuschauern zum Schluss noch einen Rat mit auf den Weg, den alle kennen, aber öfter mal beherzigen sollten: „Take it easy“. Die Eagles wussten es schon 1972.