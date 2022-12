„Joints wurden schon öfter mal in meinem Auto gebaut“: Uber-Fahrer in Frankfurt packt aus

Von: Jana Ballweber

Uber- und Taxi-Fahrer: Immer eine friedliche Koexistenz? © Artur Widak/Imago

Drogen, Trinkgeld und unmoralische Angebote: Ein Uber-Fahrer aus Frankfurt beantwortet die skurrilen Fragen von Reddit-Nutzern.

Frankfurt - Schnelle Fahrten zu niedrigen Preisen: Das ist das Versprechen von Uber, dem US-amerikanischen Unternehmen, das sich der Personenbeförderung verschrieben hat. Auch in Frankfurt sind die Fahrer schon seit einigen Jahren unterwegs. Doch wie ist das so, als Uber-Fahrer in Frankfurt?

Diese Frage beantwortet ein 23-jähriger Reddit-Nutzer, der eigenen Angaben zufolge seit einem Jahr für Uber in Frankfurt unterwegs ist.

In den Kommentaren sprießen dann die Frankfurt-Klischees wie Pilze aus dem Boden. Wie oft schon ein Fahrgast im Auto gekokst habe, will ein Nutzer wissen. Das habe er zwar noch nicht erlebt, so der Fahrer.

Mit Gras ins Uber: Fahrer aus Frankfurt berichtet von skurrilen Erlebnissen mit Fahrgästen

Doch die Frage nach Marihuana-Geruch im Auto muss er dann doch bejahen. Besonders Jugendliche würden immer mal wieder von Gras-Geruch begleitet, wenn sie zu ihm ins Auto stiegen. Und: „Joints wurden schon öfter mal in meinem Auto gebaut“.

Ein Fahrgast habe ihm sogar mal ganz stolz die illegalen Substanzen gezeigt, die er dabei hatte. Doch auch da sei er ganz entspannt geblieben, schreibt er: „Ist schon scheiße, falls die Polizei kontrolliert. (...) Falls das passiert, sag ich, ich wusste nicht, dass mein Kunde etwas dabei hatte“.

Trinkgeld im Uber: Bar oder per App? Ein Fahrer aus Frankfurt antwortet

Auch anderweitiges schlechtes Benehmen kann ihn offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Ein Nutzer will wissen, was passiere, wenn sich ein Fahrgast übergeben müsse. Bei seinen Fahrten in Frankfurt habe er das noch nicht erlebt, eine Kundin habe kürzlich noch rechtzeitig die Tür öffnen können, bevor es so weit war. Doch im Zweifelsfall würde Uber die Reinigungskosten übernehmen und an die Kunden weitergeben.

Interessant für die Reddit-Gemeinschaft scheint auch ein grundlegender Uber-Knigge zu sein, insbesondere die Gretchenfrage nach dem Trinkgeld: Ob überhaupt, wenn ja, wie viel, und bar oder über die App? Auch das sehe er eher entspannt, so der Uber-Fahrer. Er persönlich freut sich über Trinkgeld in Bar, ist aber auch nicht böse, wenn es keins gibt. Ganz im Gegensatz zu manch anderem Uber-Fahrer, wie andere Nutzer zu berichten wissen.

Streit zwischen Taxi-Unternehmen und Uber auch in Frankfurt

Auch das eine oder andere unmoralische Angebot habe er schon erhalten. Ein Nutzer fragt augenzwinkernd, ob er schon einmal auf Geld verzichtet und „anderweitige Bezahlung“ in Anspruch genommen habe. Das zwar nicht, denn er sei glücklich vergeben. Doch ein Fahrgast habe sich als Frau ausgegeben und ganz unabhängig vom Fahrpreis sexuelle Gefälligkeiten angeboten.

Diskussionen gebe es hin und wieder mit Taxifahrern, erzählt der Frankfurter Uber-Fahrer weiter. Die Situation zwischen Taxi-Unternehmen und Uber gilt seit Jahren als angespannt, auch in Frankfurt. Weil Uber derzeit noch etwas niedrigere Preise hat, sehen herkömmliche Taxi-Unternehmen ihre Existenz bedroht. Gegen die Liberalisierung des Taxi-Marktes hatte es in Frankfurt in der Vergangenheit auch schon Demonstrationen gegeben.

Prekäre Arbeitsverhältnisse für Uber-Fahrer: Beschäftigter in Frankfurt bekommt keinen Stundenlohn

Doch die niedrigen Preise für die Fahrgäste habe auch ihre Schattenseiten - und zwar für die Fahrer. Denn die arbeiten unter ziemlich prekären Verhältnissen. Denn sie erhalten keinen Stundenlohn, sondern werden nur bezahlt, wenn sie auch gebucht werden: „Mit Stundenlohn wäre halt besser, da ich dann auch was verdienen würde, wenn ich keine Fahrten kriegen.“

Obwohl er in Frankfurt nie lange unbeschäftigt bleibe, überlege er deshalb, zum Taxi zu wechseln. Um genug Geld zu verdienen, arbeite er elf bis zwölf Stunden am Tag ohne Pause. (Jana Ballweber)