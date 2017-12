Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro geklaut

Frankfurt - Unbekannte brechen in der Nacht bei zwei Juwelieren ein. Sie entwenden Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Donnerstag auf den heutigen Freitag kam es in Frankfurt zu zwei Einbrüchen bei Juwelieren. In beiden Fällen wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.Gegen 03.20 Uhr schlugen drei unbekannte Täter in der Straße Limescorso das Schaufenster eines Juweliers ein, entwendeten den dort ausgestellten Schmuck und ergriffen anschließend mitsamt der Beute die Flucht.Gegen 5.30 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass in der Straße Alt-Schwanheim das Schaufenster eines Juweliers zerbrochen sei. Auch dort fehlte der gesamte Schmuck aus der Auslage. Inwieweit zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht, ist bislang noch nicht bekannt.

Die drei Täter, welche den Einbruch in Heddernheim verübt haben, können wie folgt beschrieben werden: männlich, 20-25 Jahre alt und mit schwarzen Trainingshosen sowie Kapuzenpullovern mit weißem Reißverschluss bekleidet. Zudem seien sie mit schwarzen Sturmhauben maskiert gewesen.Zu den Tätern in Schwanheim liegen bisher keine konkreten Hinweise vor. Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 069/755-53111 an den Kriminaldauerdienst zu wenden. (eps)

