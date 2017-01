Gegen Kopf geschlagen: 34-Jähriger bei Raub verletzt

Unbekannte stehlen Geldbeutel

Frankfurt - Zwei Unbekannte haben einem 34-Jährigen am Sonntagmorgen am Südbahnhof seine Geldbörse mit 1600 Euro Bargeld geklaut und ihn dabei verletzt.

Das Opfer stand am frühen Morgen gegen 6.30 Uhr an der Rückseite des Südbahnhofes, um mit dem Bus nach Polen zu fahren. Hier sprachen ihn zwei Unbekannte an und fragten nach einer Zigarette. Laut Polizei übergab der 34-Jährige eine Zigarette als im selben Moment einer der Täter dem Mann ins Gesicht trat. Dann schlugen ihm die Unbekannten gegen den Kopf und entrissen ihm aus der Brusttasche die Geldbörse. Anschließend flüchteten die Räuber.

Da das Opfer ortsunkundig war und erst gegen 9 Uhr zu einer Polizeistation kam, konnten die Beamten nicht mehr nach den beiden Unbekannten fahnden. Die Täter werden als etwa 30 Jahre alt und dunkelhäutig beschrieben. Einer der beiden hatte einen roten Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift an, der andere einen schwarzen Kapuzenpullover. (jo)

