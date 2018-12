Überfall auf Kiosk: Räuber fuchteln mit Waffe herum

Unbekannte fliehen

+ © Symbolbild: dpa Die Unbekannten haben den Mitarbeiter des Frankfurter Kiosk mit der Waffe bedroht. © Symbolbild: dpa

Frankfurt – Zwei Unbekannte haben am Samstagabend ein Kiosk an der Kurmainzer Straße in Frankfurt überfallen und den Mitarbeiter des Kiosk mit einer Schusswaffe bedroht.