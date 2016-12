Bedroht und gefesselt: Überfall auf Spielothek und Optiker

Polizei ermittelt nach zwei Raubüberfällen

Frankfurt - Nach zwei Raubüberfällen in Frankfurt ermittelt die Polizei und sucht dringend Zeugen. Überfallen wird eine Spielothek und ein Optiker. Die Täter fesseln einen Inhaber im Keller.

Ein bislang unbekannter Täter betrat laut Polizei gestern gegen 20.45 Uhr eine Spielhalle in der Straße Alt Fechenheim. Der Mann bedrohte einen 49-jährigen Angestellten und einen 22-jährigen Kunden mit einer Pistole und erbeutete über 1000 Euro aus der Kasse. Der Täter war etwa 30 bis 40 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß. Der Räuber hatte eine kräftige Figur, war komplett dunkel gekleidet und mit einer Skimaske maskiert.

Bereits zwei Stunden früher, gegen 19 Uhr, betraten zwei unbekannte Täter einen Optikerladen am Jürgen-Ponto-Platz in Frankfurt. Die Männer bedrohten dort einen 74-jährigen Inhaber mit einer Schusswaffe und fesselten das Opfer im Keller. Anschließend flüchteten die Täter mit Bargeld aus der Kasse in unbekannte Richtung. Einer der Räuber war 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte eine korpulente Figur, ein osteuropäisches Erscheinungsbild und dunkle Haare. Er soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Mütze, einem dunklen Anorak, einer grauen Jeans und Handschuhen. Die Schusswaffe holte der Mann aus einer Plastiktüte. Der Komplize war etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hatte eine sportliche Figur. Er hatte bei dem Überfall einen dunklen Anorak, dunkle Jeans und Handschuhe an.

Sachdienliche Hinweise zu den zwei Fällen nimmt die Kriminalpolizei Frankfurt unter der Rufnummer 069/755-53111 entgegen.

