Überfall auf Wettbüro

Frankfurt - Bereits am Freitagabend überfällt ein maskierter Räuber ein Wettbüro in Frankfurt-Zeilsheim. Dabei bedroht er einen Angestellten auch mit einer Waffe.

Es ist kurz nach 23 Uhr als am Freitagabend ein maskierter Mann die Geschäftsräume des Wettbüros betritt. Laut Polizei entfernt er den Türkeil und lässt die Tür anschließend ins Schloss fallen. Mit einer Schusswaffe bedroht er den Angestellten, fordert Bargeld und das Öffnen des Safes. Sein Opfer kennt den Code allerdings nicht und teilt das dem Mann mit, so die Polizei weiter. Daraufhin nimmt der Räuber die Geldscheine aus der Kasse. Kurze Zeit später fordert er dann noch mit den Worten „Ich will alles“ die restlichen Münzen. Im Anschluss flüchtet er mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Siedlung „Taunusblick“.

Wie die Polizei berichtet, sei der Mann etwa 25 Jahre alt, rund 1,70-1,75 Meter groß und von dünner Statur. Bei seiner Tat habe er eine schwarze Sturmhaube mit Schlitzen für Mund und Augen, eine blaue Jeans sowie ein gelb-weiß-rot kariertes Holzfällerhemd getragen. Zeugen, die etwas von dem Überfall mitbekommen oder den Täter möglicherweise gesehen haben, sollen sich unter der 069/755-53111 melden. (jo)

