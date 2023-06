Flughafen Frankfurt: Nordwestbahn nach Sanierung direkt wieder gesperrt - Grund sind Sicherheitsbedenken

Von: Florian Dörr, Erik Scharf

Teilen

Die Landebahn Nordwest wurde im Mai für zwei Wochen saniert. Nun wurde sie wieder freigegeben. Doch es kam zu deutlichen Problemen.

Update vom Donnerstag, 1. Juni, 10.01 Uhr: Am Flughafen Frankfurt hat der Betreiber Fraport die frisch sanierte Landebahn Nordwest nach wenigen Betriebsstunden wieder gesperrt. Grund sind Hinweise der Airlines, dass nach der Landung gehäuft Schäden an den Flugzeugreifen beobachtet worden seien. Die 2800 Meter lange Beton-Piste war in den vergangenen Wochen von Gummi-Abrieb gesäubert und mit einer neuartigen Anti-Rutsch-Oberfläche versehen worden.

Das Portal „Aero“ zitiert aus einem internen Lufthansa-Memo: „Es kommt zu massivem Reifenabrieb bei Landung und einer Häufung von Reifen, die nach der Landung nicht mehr nutzbar sind.“ Die Gesellschaft hatte Flughafen und Flugsicherung daraufhin mitgeteilt, dass ihre Flugzeuge vorerst aus Sicherheitsgründen nicht mehr auf der Nordwest-Bahn landen.

Der größte deutsche Flughafen in Frankfurt verfügt noch über zwei weitere Start- und Landebahnen sowie eine ausschließlich für Starts zugelassene Piste. Hier finde im Moment ein geregelter Betrieb ohne größere Störungen statt, sagte ein Fraport-Sprecher gegenüber der dpa. Es könne aber zu Verspätungen kommen. Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung.

Im Mai werden die Flugzeuge für zwei Wochen nicht den Weg von der Landebahn Nordwest über die A3 nehmen. (Archivfoto) © Marc Tirl/dpa

Millionen-Investition: Bauarbeiten an der Nordwestbahn am Frankfurter Flughafen im Plan

Update von Mittwoch, 24. Mai, 15.42 Uhr: Der neuartige Belag, der am Frankfurter Flughafen zum Einsatz kommt, ist rutschfest und leichter in der Pflege. Er wird zunächst nur auf der Landebahn Nordwest aufgetragen, so die dpa. Diese war nach 12 Jahren Benutzung zu glatt geworden. Wenn sich der Belag bewährt, werden auch die drei anderen Landebahnen damit behandelt.

Zuvor wurden auf der Landebahn bereits Gummispuren der landenden Flugzeuge entfernt. Der neue Belag soll pflegeleichter sein, Wartungsintervalle reduzieren und Enteisungsmittel im Winter einsparen. 3,5 Millionen Euro investiert der Betreiber den Angaben zufolge in die Bauarbeiten.

Die Maßnahmen haben auch Einfluss auf den Flugverkehr. Während der Dauer der Arbeiten, also bis zum 01.06.2023, müssen teilweise Lärmpausen ausgesetzt werden, so Fraport.

Nordwestbahn für zwei Wochen gesperrt – neuartiger Belag kommt

Erstmeldung vom Montag, 8. Mai, 15.52 Uhr: Erst vor wenigen Monaten war die zentrale Start- und Landebahn am Flughafen Frankfurt dran, nun bekommt die Nordwestbahn eine Auffrischung. Wie Flughafenbetreiber Fraport mitteilte, bekommt die jüngste Landebahn auf dem riesigen Areal eine Frischekur.

Noch vor dem großen Sommerandrang wird die Nordwestbahn vom 16. bis zum 31. Mai für den Flugbetrieb gesperrt. Es sollen der Gummiabrieb entfernt und zudem erstmals ein neuartiger Anti-Rutsch-Belag auf dem Beton aufgebracht werden.

Nordwest-Landebahn des Flughafens Frankfurt bei Planespottern besonders beliebt

Der Flugverkehr soll über die verbleibenden drei anderen Bahnen des Flughafens abgewickelt werden – unter anderem über die zentrale Start- und Landebahn, die im Oktober 2022 instand gesetzt wurde. Dafür hat Fraport beim Land Hessen beantragt, das Lärmpausen-Management auszusetzen, sofern die Flugzeuge in Richtung Westen zu ihren Reisezielen aufbrechen oder am Flughafen Frankfurt landen.

Die 2800 Meter lange Landebahn Nordwest wurde am 20. Oktober 2011 in Betrieb genommen. Das erste Flugzeug, was am Tag darauf auf der Betonbahn landen durfte, war ein Airbus A319 der Flugbereitschaft mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an Bord. Auf der Nordwestbahn dürfen die Flugzeuge ausschließlich landen. Nicht zugelassen ist die Bahn für den Airbus A380, die Boeing 747, und MD-11.

Flughafen Frankfurt in Bildern: Das Drehkreuz in die Welt Fotostrecke ansehen

Die Landebahn Nordwest ist bei Planespottern besonders beliebt. Bis zum Terminal müssen die Flugzeuge einen langen Weg über die A3-Brücke zurücklegen, was Fotografen und Flugzeug-Enthusiasten einen besonderen Blick auf die Maschinen ermöglicht. Während der Corona-Pandemie diente die Landebahn Nordwest als Parkplatz für zahlreiche Flugzeuge. (esa)

Ein eingeschränkter Betrieb am Flughafen Frankfurt wird auch während der NATO-Großübung „Air Defenders“ erwartet.