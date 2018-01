Verbotene Kampfhunde nach Deutschland gebracht

Frankfurt - Ein 24 Jahre alter Mann, der Kampfhunde der Rasse "American Staffordshire-Terrier" von Serbien nach Deutschland gebracht und dort zum Verkauf angeboten hatte, muss 100 Euro an eine Kindereinrichtung zahlen.

Kommt er dieser Zahlungsverpflichtung nach und hält die Bewährungsauflagen ein, bleibt ihm eine Geldstrafe von weiteren 300 Euro (30 Tagessätze) erspart, wie es in dem am Montag verkündeten Urteil des Amtsgerichts Frankfurt weiter hieß. Der Angeklagte hatte zwei der Tiere zum Verkauf angeboten, geriet aber ausgerechnet an eine engagierte Tierschützerin, die sich als vermeintliche Kaufinteressentin vorstellte. Nach dem Besichtigungstermin verständigte sie die Polizei. Schließlich wurden die Tiere vom Veterinäramt eingezogen. Vor Gericht sagte der Angeklagte, er sei sich über die gesetzlichen Beschränkungen bei der Einfuhr von bestimmten Hunderassen nicht im Klaren gewesen. Laut Urteil hätte er sich zuvor jedoch besser erkundigen müssen. So aber habe er sich zumindest der fahrlässigen Einfuhr strafbar gemacht. Weil er noch keine Vorstrafen hatte, hielten Gericht und Staatsanwaltschaft die niedrige Strafe für vertretbar. (dpa)

