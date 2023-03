Verdi ruft zu Warnstreik in Frankfurt und Rhein-Main auf

Von: Christoph Sahler

Beschäftigte nehmen an einem Warnstreik teil. © Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild

Die Gewerkschaft Verdi ruft auch im Rhein-Main-Gebiet zum Warnstreik am Mittwoch, 22. März, auf.

Frankfurt/Rhein-Main - In der laufenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen ruft Verdi in Frankfurt und der Rhein-Main-Region zu einem weiteren Warnstreiktag auf. Gestreikt wird am Mittwoch, 22. März. Dies teilte die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung mit.

Zum Streik aufgerufen sind die kommunalen Beschäftigten der Stadt Frankfurt am Main und ihrer Eigenbetriebe, der Stadt Offenbach und ihrer Eigenbetriebe, der Städte und Gemeinden und ihrer Eigenbetriebe im Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis, Wetteraukreis und Kreis Offenbach und die jeweiligen Kreisverwaltungen aber auch die Beschäftigten der Mainova, der Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF), der FES Stadtreinigung, der Stadtentwässerung Frankfurt, der Stadtwerke Bad Nauheim GmbH, der Bundesagentur für Arbeit und der sozialen Einrichtungen im Geltungsbereich des Tarifvertrags, zum Beispiel der AWO (Johanna Kirchner Stiftung, Kreisverband Frankfurt e.V. und Werkstätten Hainbachtal gGmbH), dem Frankfurter Verein für soziale Heimstätten e.V, der ASB Lehrerkooperative, den Oberurseler Werkstätten und den Praunheimer Werkstätten gGmbh.

Mehr Informationen folgen in Kürze.