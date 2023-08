Tarifkonflikt bei Lufthansa: Piloten stimmen über Verhandlungsergebnis ab

Von: Anna Kirschner

Die Lufthansa-Piloten sind aufgerufen, über das Tarifpaket abzustimmen. Eine Zustimmung könnte drohende Streiks verhindern.

Frankfurt – Die Abstimmung über das Verhandlungsergebnis im Tarifstreit bei Lufthansa hat unter den Kernpiloten begonnen. Die Mitglieder der Pilotenvereinigung Cockpit (VC) wurden aufgefordert, bis zum 10. August ihre Stimme abzugeben. Dies wurde am Donnerstag (3. August) intern von Unternehmen und Gewerkschaft bekannt gegeben. Laut VC ist die Zustimmung von mindestens 50 Prozent der Stimmberechtigten erforderlich, um das Paket zu akzeptieren. Andernfalls könnten erneute Streiks aufkommen.

Tarifverhandlungen der Lufthansa-Piloten haben ein Ergebnis gebracht

Die Tarifkommission der Gewerkschaft hat sich nicht klar zu dem mit Lufthansa erreichten Verhandlungsstand geäußert. Sie äußerte jedoch die Meinung, dass durch Verhandlungen kein besseres Ergebnis erzielt werden könnte. Der Konzern mit Sitz am Flughafen Frankfurt warb in einem Rundschreiben um die Zustimmung der Mitarbeiter. Diese sollen in den nächsten drei Jahren in mehreren Stufen mindestens 18 Prozent mehr Gehalt erhalten.

Zwei Piloten im Lufthansa-Cockpit (Symbolbild). Die Entscheidung der Piloten könnte weitere Streiks verursachen oder vermeiden. © Action Pictures/imago

Zusammen mit zwei pauschalen Erhöhungen aus dem Vorjahr ergeben sich je nach Einstufung Steigerungen zwischen 25 und 50 Prozent über den gesamten Zeitraum. Wichtiger sind zusätzliche Vereinbarungen zu Arbeits- und Bereitschaftszeiten im Manteltarifvertrag. Ebenso die Abschaffung einer zweiten Tarifspur, die vor Jahren für Neueinsteiger eingeführt wurde.

Das Angebot von Lufthansa nach Streik und Verhandlung mit den Piloten

Es wird auch eine Lösung für 150 Kapitäne der eingestellten Tochtergesellschaft Germanwings vorgeschlagen. Sie sollen in ihrer bisherigen Funktion zur Muttergesellschaft Lufthansa wechseln. Als Ausgleich erhalten etwa 550 Lufthansa-Piloten finanzielle Entschädigungen. Der Grund dafür ist, dass sie später zum Kapitän aufsteigen können.

Ein erneuter Streik der rund 5200 Piloten von Lufthansa und Lufthansa Cargo ist erst vom Tisch, wenn sie das Ergebnis annehmen. Die Piloten haben bereits am 2. September 2022 mit einem Warnstreik den Flugbetrieb lahmgelegt. (anki/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteurin Anna Kirschner sorgfältig geprüft.

