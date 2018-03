Verletzte, Staus und Gaffer: Unfälle auf der A3

Frankfurt - Mehrere Unfälle haben am Dienstag zu langen Staus auf der Autobahn 3 bei Frankfurt geführt.

Bei einem Unfall mit einem Auto und einem Lastwagen sei ein Beteiligter schwer verletzt worden, es habe ein Rettungshubschrauber landen müssen, sagte ein Sprecher der Polizei. Nähere Details standen zunächst nicht fest. Zuvor sei bei einem Unfall ebenfalls in Richtung Würzburg mit zwei Lastwagen und einem Auto ein Mensch leicht verletzt worden. Die Autobahn habe in der Richtung zwischenzeitlich voll gesperrt werden müssen. Wegen Gaffern auf der Gegenspur in Richtung Köln sei es zu erheblichen Problemen bei der Bergung gekommen, sagte der Sprecher. (dpa)

