Vermisster Junge in Neu-Isenburg gefunden

Frankfurt/Neu-Isenburg - Ein verirrter Junge aus Frankfurt hat die Polizei auf Trab gehalten. Der 15-Jährige war Mittwochnachmittag von seinem Vater als vermisst gemeldet worden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Die Polizei suchte in der Nacht zum Donnerstag unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Jungen und konnte ihn schließlich am Bahnhof im nahen Neu-Isenburg finden. Der Akku seines Mobiltelefons war den Angaben zufolge leer, so dass er sich nicht zu helfen wusste. Laut Polizei hatte sich der Junge in einem Waldgebiet zwischen dem Frankfurter Stadtteil Sachenhausen und Neu-Isenburg verirrt. Er konnte noch in der Nacht wohlbehalten nach Hause gebracht werden. (dpa)

