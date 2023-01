Versuchter Raub im Nordwestzentrum in Frankfurt: Jugendlicher würgt 11-Jährigen

Von: Jana Ballweber

Teilen

Weil er in einem Einkaufszentrum ein Kind ausrauben wollte, wird ein Jugendlicher jetzt von der Polizei in Frankfurt gesucht.

Frankfurt - Ein unbekannter Jugendlicher hat am Mittwoch (11. Januar) im Nordwestzentrum im Frankfurter Stadtteil Heddernheim offenbar versucht, ein 11-jähriges Kind auszurauben. Bargeld und Mobiltelefon habe der Täter erbeuten wollen - und den Jungen angegriffen, als der seine Wertsachen nicht habe herausrücken wollte, teilte die Polizei Frankfurt mit.

Die Polizei sucht einen Jugendlichen, der in Frankfurt versucht haben soll, ein Kind auszurauben. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Das Opfer hielt sich einer Pressemitteilung der Polizei zufolge am späten Nachmittag im Vorraum eines Lebensmittelmarktes im Heddernheimer Einkaufszentrum auf. Der Junge wurde dort vom Täter angesprochen und aufgefordert, ihm Geld und Handy auszuhändigen. Als das Kind sich weigerte, begann der Täter, es zu würgen. Dabei habe er seine Forderung nach den Wertsachen noch einmal wiederholt.

Polizei sucht Jugendlichen nach versuchtem Raub an Kind in Frankfurt

Im Anschluss habe der Täter das Kind in einen Stapel Holzkisten geschubst, die im Eingangsbereich des Marktes standen. Er habe den Jungen nach dem missglückten Raubversuch dann in Ruhe gelassen und den Laden betreten. Danach sei er in unbekannte Richtung entkommen, so die Polizei Frankfurt.

Die Ermittler suchen nun mit folgender Personenbeschreibung nach dem jugendlichen Täter:

Männlich

etwa 15 bis 17 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß, dickliche Statur

schwarze Haare

Brille mit dickem oberen Rand

Wer sachdienliche Hinweise auf den Täter geben kann, kann sich telefonisch unter 069/755-11400 bei der Polizei Frankfurt melden.

Erst Mitte Dezember vergangenen Jahres war ein 11-Jähriger im Wetteraukreis von Jugendlichen angegriffen worden, weil sie Bargeld und Handys erbeuten wollten. Auch hier hatte das Kind sich trotz Androhung körperlicher Gewalt geweigert, die Wertsachen herauszugeben. (Jana Ballweber)