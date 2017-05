Überfall mit Waffe: Opfer verfolgt Tatverdächtigen

Frankfurt - Ein 24-Jähriger wird gestern von einem zunächst Unbekannten mit einer Waffe bedroht. Als der Mann flüchtet, verfolgt er ihn.

ES ist etwa 20.15 Uhr als laut Polizei ein 24-jähriger Frankfurter zu Fuß in der Mainzer Landstraße unterwegs ist. Plötzlich bedroht ihn ein zunächst unbekannter Mann mit einer Schusswaffe. Dieser fordert ihn mit dem Wort „Mobiltelefon“ auf, dieses an ihn zu übergeben. Als in der Ferne allerdings ein weiterer Passant auftaucht, fängt der Täter an zu lachen und versucht zu flüchten, so die Polizei weiter. Der Geschädigte allerdings verfolgt daraufhin den Beschuldigten mit einigem Abstand. Dabei hält er über sein Handy Kontakt mit den Beamten. Sie können den 23-jährigen obdachlosen Tatverdächtigen kurz darauf festnehmen. Er hat dabei auch noch die Waffe im Hosenbund stecken, für die er keine Erlaubnis hat. (jo)

