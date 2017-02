Streit in Kneipe eskaliert: Mann schlägt mit Schlagstock zu

Frankfurt - Die Polizei ermittelt nach einer wüsten Kneipenschlägerei im Bahnhofsviertel. Dabei wird ein 30 Jahre alter Mann von einem Unbekannten mit einem Schlagstock ins Krankenhaus geprügelt. Wollte der Täter sein Opfer töten?

Ein Mann schlug in der Nacht von Freitag auf Samstag (4. Februar) in einer Kneipe in der Kaiserstraße mit einem Schlagstock mehrfach auf den Geschädigten ein und floh vom Tatort, nachdem der Gastwirt und weitere Gäste zur Hilfe eilten. Der 30-jährige Geschädigte wollte laut Polizei in seiner Stammkneipe den Abend ausklingen lassen und unterhielt sich mehrere Stunden mit seinem späteren Peiniger. Es war etwa 2.10 Uhr, als der Frankfurter aus Myanmar Richtung Ausgang ging und dort anderen Gästen sagte, dass er sich nicht weiter mit dem Mann unterhalten wolle. Aus bislang ungeklärter Ursache stieg der Täter daraufhin auf den Tresen und zog einen Schlagstock. Damit schlug er mehrfach auf sein Opfer herab.

Der Gastwirt reagierte sofort und stieß den Mann vom Tresen. Dies hielt den Unbekannten jedoch nicht auf. Er schlug weiterhin mit dem Schlagstock auf den Kopf des inzwischen zu Boden gegangenen Mannes ein. Erst zusammen mit weiteren Gästen gelang es dem Wirt den Schlagstock zu entreißen und den Täter in die Flucht zu schlagen. Das Opfer erlitt bei dem Angriff mehrere tiefe Platzwunden am Kopf und wurde ins Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise befindet sich der Mann nicht in Lebensgefahr. Dies hat er jedoch zweifelsfrei dem beherzten Eingreifen des Wirtes und der anderen Gäste zu verdanken.

Der Täter ist noch immer flüchtig und wird laut Polizei wie folgt beschrieben: Männlich, südländische Herkunft, etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hat dunkle, schulterlange glatte Haare mit leicht gräulichem Ansatz. Der Mann war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Winterjacke, auf der ein „Eintracht Frankfurt“-Logo mit aufgesticktem Schriftzug des Fußballvereins angebracht war, zudem ein blau-weißes Oberhemd und Turnschuhe. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (dr)