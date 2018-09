Die wache, lebenskluge Literatin

Frankfurt - Die Nachwelt kennt Charlotte von Stein als Muse und Mentorin Goethes. Das Bild, das die Forschung von ihr zeichnet, ist wenig schmeichelhaft. Dabei galt die Hofdame Anna Amalias als eine der intelligentesten Frauen ihrer Zeit. Von Maren Cornils

Sie pflegte Freundschaften mit Wieland, Schiller und Herder, war tonangebend in Weimars Salons und literarisch nicht unbegabt. Die Schau „Nie standen die Frauen an ihrem gehörigen Platze“ im Frankfurter Goethehaus fragt, wer diese Frau war, die der Dichter fast zehn Jahre lang verehrte, ohne je erhört zu werden.

Ungewöhnlich ist der Zugang über das Porträt. So startet der Besucher mit einem Urteil Goethes über die ihm bis dato unbekannte Frau. Noch ehe er ihr begegnete, bemerkte er angesichts einer Silhouette, sie verfüge über einen wachen Blick, aus dem Liebe und Sanftheit sprächen.

Charlottes Urteil über den Stürmer und Dränger fiel wenig begeistert aus. „Ich fühl’s: Goethen und ich werden niemals Freunde“, konstatierte sie, fehlenden Respekt in seinem Auftreten bemängelnd. Dass beide über Jahre eine enge Freundschaft pflegen, in der von Goethes Seite viel Schwärmerei für die sieben Jahre ältere, verheiratete Adlige mitschwingt, mag verwundern. Der Frage, was die ungleichen Charaktere – hier die als kühl geschilderte Frau des Oberstallmeisters, dort der hitzköpfige „Werther“-Autor – verband, geht die Ausstellung indes nicht nach. Dreh- und Angelpunkt ist Frau von Stein, ihre Beziehung zu Geistesgrößen, ihre Herkunft, ihr literarisches Schaffen und das Verhältnis zu ihrem Sohn Friedrich.

Immer wieder begegnen einem Silhouetten und Porträts auf Papier. Zeichnungen, Gemälde und Medaillons zeigen eine Frau mit nachdenklichem Blick und aufgetürmten Locken. Dazwischen finden sich Stammbucheinträge und Korrespondenzen – mit Charlotte Schiller, dem zweitältesten Sohn Fritz und Carl Ludwig von Knebel. An Goethe ist kein Brief adressiert; sind von der umfangreichen Korrespondenz doch nur Goethes 1770 Briefe erhalten. Dennoch oder gerade deshalb gelingt ein neuer Blick auf eine liebevolle Mutter und treue Gattin; eine Hofdame, die sich mit dem Protokoll arrangieren muss; eine wache, lebenskluge Frau.

Eine Vitrine ist ihrem literarischen Schaffen gewidmet, so die Satire „Rino“ und das Trauerspiel „Dido“. Am Ende können Besucher mit Klebepunkten ihr Charakterbild formen. Dass die meisten bei „empfindsam“ und „klug“ stehen und nicht bei „verklemmt“ oder „kaltherzig“, ist sicher ein Verdienst dieser Auseinandersetzung mit einer unterschätzten Person.

‘ Bis 28. Oktober im Goethehaus, Großer Hirschgraben 23-25, Frankfurt