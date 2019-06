Das Programm vom Wäldchestag 2019 kann sich sehen lassen 

Super Wetter, tolle Bands und jede Menge Unterhaltung: Ab Samstag kann im Frankfurter Stadtwald wieder Wäldchestag gefeiert werden.

Jeder Frankfurter weiß: Der Dienstag nach Pfingsten ist Wäldchestag. Warum Wäldches? Weil man sich im Wäldchen trifft - genauer: am Oberforsthaus im Frankfurter Stadtwald. Der Tag ist vielen Einheimischen heilig und galt bis in die 90er Jahre als inoffizieller Frankfurter Feiertag. Die meisten Geschäfte in der Stadt machten spätestens um 12 Uhr dicht, Arbeitnehmer hatten frei und zogen zum Feiern in den Wald.

Mittlerweile lockt der Wäldchestag nicht mehr nur am Dienstag, sondern über das gesamte Pflingstwochenende Tausende Besucher an: Vom 8. bis zum 11. Juni zieht es die Massen auf das Festgelände in der Nähe der Commerzbank-Arena. Und was früher mal ein lockeres Frühlingsfest im Frankfurter Stadtwald war, ist mittlerweile zu einem stark kommerziellen Spektakel geworden: Dazu gehören Karussells, Autoscooter und Schießbuden, Imbiß-Buden, Getränke-Stände und mehrere Musik-Bühnen.

Wäldchestag 2019: Einige Schulen geben ab 12 Uhr frei

So treten auf der Regenbogen-Bühne unter anderem The Silverballs oder The Gypsis auf, auf der We-Love-Frankfurt-Stage legen DJs der Frankfurter Clubszene auf.

Einige Frankfurter Betriebe und Schulen geben immer noch am Wäldchestag ab 12 Uhr frei. Dazu gehören unter anderem die Albert-Schweitzer-Schule am Frankfurter Berg, die Frauenhof-Schule in Niederrad oder die Friedrich-Ebert-Schule in Seckbach.

Das Programm am Wäldchestag 2019

Es gibt mehrere Bühnen, auf denen Live-Acts stattfinden. Alles Konzerte können wir hier nicht auflisten, daher wir Ihnen hier das offizielle Bühnen-Programm für den Wäldchestag verlinkt.

Aber zwei oder drei Highlights wollen wir Ihnen doch nennen:

Regernbogenarena

Samstag, 08.06., ab 21 Uhr: Waldparty mit DJ Stargate: Hier gibt es House, Electro und Black Music

Montag, 10.06., ab 18 Uhr: The Gipsys: Wilder Mix von Hits der 70ger bis heute

Dienstag, 11.06., ab 18 Uhr: Nochmal Waldparty zum Abschluss

Bühne Schwarzwaldhaus

Samstag, 08.06., ab 18 Uhr: Not Guilty Ffm: Rock und Blues zum Aufheizen, später unplugged Music mit straight & Dry

Sonntag, 09.06., ab 19 Uhr: Harris & Harris: Soul

Montag, 10.06., ab 18 Uhr: Tito Music: Folk

Hausmann-Bühne

Samstag, 08.09., ab 19 Uhr: Harry Bo! & Gummibärchen

Dienstag, 11.06., ab 18 Uhr: Hot Stuff: Party-Mucke

We-Love-Frankfurt-Stage

Wechselnde Sets mit den DJs der Frankfurter Clubszene

Das genaue Timetable dazu finden Sie auf Facebook.

Wie komme ich zum Wäldchestag?

Als Frankfurter fährt man natürlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in den Stadtwald. Etwa mit der S-Bahn bis zum Stadion. Oder mit der Straßenbahn: Bis zur Station „Am Oberforsthaus“ verkehren die Linien 20 und 21. Und schließlich gibt es noch die Buslinien 61 und 61 V. Also: jede Menge Auswahl und mit den Öffis ziemlich leicht zu erreichen.

Wer meint, er könne sich nur mit seinem Auto bewegen, kann auf zwei unterschiedlichen Parkflächen sein Fahrzeug abstellen: Am 8. und 9.06. steht der Waldparkplatz zur Verfügung, am 10. und 11.06. dann der Parkplatz Isenburger Schneise. Die Gebühren betragen 14 Euro pro Pkw. Außerdem kann auch auf der Mörfelder Landstraße zwischen Niederräder Landstraße und Oberforsthaus geparkt werden.

Da jedoch parallel zum Wäldchestag am Wochenende in der Frankfurter Commerzbank-Arena die BigCityBeats - WORLD CLUB DOME stattfindet, dürfte es mit freien Parkplätzen eng werden.

Unsere Empfehlung: Nutzen Sie Bus oder Bahn. Dann können Sie auch bedenkenlos ein Glas Äppler zu sich nehmen.