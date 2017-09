DJ Weller über Rundfunkgebühren, Gema und Off-Szene

„Warum nicht Clubmusik fördern?“

+ © Oliver Tamagnini Unterwegs im Auftrag der guten Musik: DJ Matthias Westerweller alias Weller legt im Rhein-Main-Gebiet auf. © Oliver Tamagnini

Offenbach - Kurz vor der Bundestagswahl ging es hoch her zwischen den Parteien: An brisanten thematischen Dauerbrennern fehlte es nicht. Doch was ist mit der Kulturpolitik? Sie spielte im Wahlkampf so gut wie keine Rolle. Von Lisa Berins