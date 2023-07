Seltene Böenwalze zieht über Frankfurt: Wetter-Experte Kachelmann teilt faszinierendes Foto

Von: Erik Scharf

Schauspiel am Himmel: Eine besondere Wolkenformation zieht über Frankfurt. Wetter-Experte Jörg Kachelmann teilt beeindruckende Fotos.

Frankfurt – Die Hitze ist in den vergangenen Tagen dem Regen gewichen. Das sorgte in Frankfurt nicht nur für etwas Abkühlung für Boden, Tiere und Menschen nach vielen hochsommerlichen Tagen. Am Himmel erlebten aufmerksame Menschen ein besonders Schauspiel.

Quer über die Frankfurter Skyline zog sich eine „Shelf Cloud“, eine riesige keilförmige Wolkenformation. Fotos von diesem Phänomen in Frankfurt teilte Wetter-Experte Jörg Kachelmann am Freitag (21. Juli) auf seinem Twitter-Account. „Beeindruckendes auch über Frankfurt“, schrieb er dazu, bedankte sich bei dem Fotografen und setzte dazu die Hashtags #Gewitter und #shelfcloud.

In den Kommentaren zeigen sich die Twitter-User ebenfalls begeistert über die zwei Aufnahmen, während die Gewitterzelle über Frankfurt zog. „Tolle Bilder. Science fiction“, schrieb ein Nutzer beispielsweise, ein andere Nutzer ärgerte sich, dass er ausgerechnet dann nicht in der Stadt gewesen sei, als die Shelf Cloud über die Stadt zog.

Shelf Cloud über Frankfurt: „Dribbdebach so weit alles ok“

Auch aus dem Umkreis von Frankfurt posteten einige Twitter-Nutzer ihre Fotos der beeindruckenden Wolken-Formation in die Kommentare, so beispielsweise aus Seligenstadt oder Dieburg. Und natürlich darf auch Offenbach nicht fehlen. „Dribbdebach so weit alles ok“, schrieb ein User.

Eine Shelf Cloud tritt in den meisten Fällen in Zusammenhang mit einer Gewitterfront auf und hat eine direkte Verbindung zur Gewitterzelle. Im Glossar des Deutschen Wetterdienstes (DWD) findet sich der Eintrag unter dem Begriff „Böenwalze“. Demnach „handelt es sich um eine walzenförmige Wolke mit horizontal verlaufender Achse“.

Ein Gewitter über Frankfurt, wie hier im Oktober 2020, brachte eine besonders Wolkenform mit sich. (Archivfoto) © Jan Wehnert/imagebroker/Imago

Böenwalzen seien dann zu sehen, „wenn sich die Gewitter im Zusammenhang mit einer Gewitterfront verlagern“, schreibt der DWD. Aufgrund der schnellen Richtungs- und Geschwindigkeitsänderungen sind Shelf Clouds vor allem im Luftverkehr eine große Gefahr. (esa)