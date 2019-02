Schirn zeigt eigenwillige Skulpturen aus Gironcolis Spätwerk

Frankfurt - In Österreich war Bruno Gironcoli ein Star. Hierzulande ist der Künstler so gut wie unbekannt. Jetzt zeigt die Schirn Kunsthalle Frankfurt sechs eigenwillige Skulpturen aus Gironcolis Spätwerk. Von Eugen El

Sind hier Außerirdische gelandet? Beim Betreten des lichterfüllten Ausstellungssaals der Schirn stellt sich diese Frage unweigerlich. Mehrere monumentale, in Gold-, Silber- und Bronzetönen schimmernde Objekte stehen dort. Sie erinnern an futuristische Raumschiffe. Man meint sogar, so etwas wie Pilotensitze zu erkennen. Die Objekte sind voller Zierelemente, deren Formen zwischen Organischem und Technischem changieren.

+ Bruno Gironcoli schuf eigenwillige Plastiken. © Kranl Die Herkunft der vermeintlichen Raumschiffe ist alles andere als außerirdisch. Es handelt sich um sogenannte „Prototypen“, die der österreichische Künstler Bruno Gironcoli (1936-2010) seit den späten Siebzigern fertigte. „In Österreich ist er fast so bekannt wie Gustav Klimt, Oskar Kokoschka und Richard Gerstl“, sagt Schirn-Direktor Philipp Demandt. Gironcoli lehrte fast drei Jahrzehnte lang Bildhauerei an der Wiener Akademie der bildenden Künste. Berühmte Künstler wie Franz West waren unter seinen Studenten. 2003 vertrat Gironcoli sein Land auf der Biennale in Venedig. Zehn Jahre zuvor wurde ihm der Große Österreichische Staatspreis verliehen.

Erst vergangenes Jahr zeigten mehrere Wiener Kunstinstitutionen Ausstellungen von Bruno Gironcolis Werken. Zu sehen waren Plastiken, aber auch Gemälde und Papierarbeiten. In Deutschland, zumal im Rhein-Main-Gebiet, ist der Künstler weitgehend unbekannt. Zuletzt widmete ihm der Frankfurter Kunstverein eine Einzelausstellung. Das war 1981. Ein Grund dafür könnte sein, dass Gironcolis Arbeiten schwer zu transportieren sind, mutmaßt Philipp Demandt. Die Größe der Skulpturen und die damit verbundene Logistik seien erschwerende Faktoren gewesen, bestätigt Kuratorin Martina Weinhart.

Die Schirn präsentiert jetzt sechs „Prototypen“ von Gironcoli. Auch wenn sie allesamt massiv wirken, ist lediglich die 2001 entstandene Plastik „Ein Körper, zwei Seelen“ ein Aluminiumguss. Sie ist in der jederzeit zugänglichen Schirn-Rotunde zu sehen. Die übrigen, im Saal gezeigten Arbeiten sind hingegen modular zusammengesetzt. Sie enthalten Materialien wie Eisen, Aluminium, Zinn oder Messing, aber auch Holzelemente. Die Oberflächen seiner Objekte behandelte Gironcoli zudem mit handelsüblicher Spachtelmasse und Farbe.

Die Plastiken erfordern genaues, bisweilen mehrfaches Hinsehen. So kann der Betrachter Elemente erspähen, die den anfänglichen Eindruck infrage stellen.

„Hinter dem Schönen ist etwas Abgründiges“, sagt Martina Weinhart. Ohne erkennbaren Grund arbeitete Bruno Gironcoli mehrere Säuglingsfiguren in seine „Prototypen“ ein. An einigen Skulpturen sind zudem Weintrauben und Blätter zu erkennen. Ihre Symbolik bleibt unklar. Andere Elemente erinnern eher an Trafohäuser. Ein ornamentaler Gesamteindruck entsteht – was wiederum sehr wienerisch ist.

„Bruno Gironcoli. Prototypen einer Spezies“, bis 12. Mai 2019 in der Schirn Kunsthalle, geöffnet dienstags sowie freitags bis sonntags, 10-19 Uhr und mittwochs bis donnerstags, 10-22 Uhr.