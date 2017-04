Was wird gegen den Fluglärm am Frankfurter Airport getan?

Wiesbaden/Frankfurt - Mit einem Bündel an Maßnahmen versucht Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), die lärmgeplagten Anwohner des Frankfurter Flughafens zu entlasten.

Der Gestaltungsspielraum für das Land als Genehmigungsbehörde ist jedoch nicht sehr groß, weil Vieles in der Verantwortung des Bundes liegt. Eine Übersicht über wesentliche Stellschrauben: Am Frankfurter Flughafen gibt es von 23 bis 5 Uhr ein sechsstündiges Nachtflugverbot. Dazu werden Starts und Landungen für eine weitere Stunde Ruhe zwischen 22 und 23 Uhr sowie zwischen 5 und 6 Uhr in den sogenannten Nachtrandstunden abwechselnd auf verschiedenen Bahnen gebündelt. Voraussetzung für diese Lärmpause ist Westwind. Über Lärmentgelte wird geregelt, dass laute Flugzeuge deutlich mehr bezahlen müssen als leisere Maschinen. Dazu wird in der Entgeltordnung seit diesem Jahr ein finanzieller Anreiz für Fluggesellschaften geschaffen, ihre Flotte mit moderner satellitengeschützter Navigationstechnik aus- oder umzurüsten. Mit einer Obergrenze soll erreicht werden, dass sich das Lärmniveau im Rhein-Main-Gebiet nicht unbegrenzt durch die zunehmenden Flugbewegungen erhöht. Mit dem im Herbst vergangenen Jahres vorgestellten Modell soll erstmals die Entwicklung des Flughafens an die Lärmbelastung geknüpft werden. (dpa)

