Wizz Air läutet neuen Preiswettkampf ein

Frankfurt- Am Himmel herrscht zwischen den Airlines ein harter Wettbewerb. Diese Entwicklung hat auch Folgen für die Flughäfen. Sie können nicht mehr nur mit den etablierten Airlines wachsen. Deshalb setzen sie auf die Billigflieger. Von Marc Kuhn und Achim Lederle

In Frankfurt will künftig auch Wizz Air starten und landen. „Low cost spielt in Frankfurt eine immer größere Rolle“, erklärte der Flughafenbetreiber Fraport unserer Zeitung. Das gelte auch für andere Flughäfen.

Wizz Air, die nach eigenen Angaben größte Billigfluggesellschaft in Zentral- und Osteuropa, will ihr Streckennetz in Frankfurt mit zwei täglichen Verbindungen nach Sofia und Budapest aufnehmen. Wie Wizz Air gestern mitteilte, geht es ab 22. Mai jeden Tag in die bulgarische Hauptstadt, am 15. Dezember sollen die Flüge nach Ungarn beginnen. Buchungen seien ab 29,99 Euro auf www.wizz.com möglich.

Der Wizz-Einstieg sei ein „starkes Signal für Low-Cost-Verkehre in Frankfurt“, sagte Fraport-Vetriebsmanager Winfried Hartmann. „Da werden wir noch deutlich mehr sehen.“

Von Frankfurt wollen im Billigsegment ab März auch Ryanair und ab 2018 die Lufthansa-Billigtochter Eurowings starten. „Die Entscheidung Ryanairs für Frankfurt unterstreicht die wachsende Bedeutung Frankfurts für Low-Cost-Verkehre“, hatte auch Stefan Schulte, Vorsitzender des Fraport-Vorstands, betont.

Frankfurt galt lange wegen hoher Gebühren und komplizierter Abläufe als schwieriges Pflaster für Billigflieger. Das Land Hessen hat nach einem heftigen politischen Streit eine Gebührenordnung genehmigt, mit der die Fraport neuen Anbietern deutliche Einstiegsrabatte anbieten kann. „Diese Tabelle ist einer der Gründe, warum wir heute hier sind“, sagte Wizz-Manager George Michalopoulos gestern.

Die Lufthansa bekommt also an ihrem Heimatflughafen direkte Konkurrenz auf zwei Strecken. Offiziell gibt man sich bei der Kranichlinie gelassen. Das Unternehmen scheue keinen Wettbewerb. Dieser müsse aber fair sein, mahnte die Lufthansa.

Mit dem neuen Angebot ab Frankfurt bietet Wizz Air nun 78 Low-Cost-Strecken von elf deutschen Flughäfen. Insgesamt verbindet die Airline eigenen Angaben zufolge jetzt 137 Ziele in 40 Ländern. Im Jahr 2016 habe Wizz Air auf seinen deutschen Strecken 2,7 Millionen Passagiere befördert. Das bedeute ein Wachstum von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf den neuen Strecken ab und nach Frankfurt komme der moderne Airbus A321ceo zum Einsatz. Mit seinen 230 Sitzen sei er das effizienteste Flugzeug seiner Art.

Beim neuen Frankfurter Anbieter müssten die Fluggäste nicht auf Komfort verzichten: Wizz wirbt mit „weichen Ledersitzen, neuen Farben und eine hellere Atmosphäre in der Kabine sowie eine größere Auswahl an Wunschplätzen“.