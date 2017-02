„You Sing“: Interview mit Ex-Bro’Sis Frontmann

Frankfurt - Mitsingkonzerte sind der letzte Schrei: Auf LED-Leinwänden flimmert der Text, während das Publikum gemeinsam mit einer Live-Band Titel wie „Dancing Queen“ von Abba oder „All You Need Is Love“ von den Beatles interpretiert. Morgen gastiert „You Sing – Du bist der Chor“ in der Frankfurter Jahrhunderthalle. Um 20 Uhr geht’s los.

Auf der Bühne stehen der Berliner Chorleiter und Autor („Singen ohne Noten“) Michael Betzner-Brandt und Ex-Bro’Sis Frontmann Giovanni Zarrella. Für die Musik sorgt dessen Band „Vintage Vegas“. Wir haben ein Interview mit dem Sänger geführt.

Was ist das Besondere am Konzept von „You Sing“?

Wir haben eine tolle Liveband dabei. Wir haben einen Chorleiter und mich als erprobten Sänger. Außerdem zwei tolle Backgroundsängerinnen. Wir lassen uns auf das Publikum ein und das Publikum ist für uns der Star. Es ist eine große Party. Für Herz und Seele.

Welche Menschen besuchen so ein Mitmach-Event – die typischen Konzertgänger?

Nein. Auch. Aber nicht nur. Erprobte Sänger und Neulinge. Jeder, der Lust hat auf ein großes, gemeinsames Fest.

Ihre Band „Vintage Vegas“ ist in der Frankfurter Jahrhunderthalle mit dabei. Können sich die Besucher auch auf Swing-Songs freuen?

Nein. Wir haben uns der Show angepasst. Wir werden aber im März in Mainz sein auf unserer eigenen Tour. Da gibt es dann Swing pur.

Was unterscheidet die Vorbereitung eines „normalen“ Konzerts von der für „You Sing“?

Alles. Der Star ist im Publikum. Der Star ist das Publikum.

Wie ist die Zusammenarbeit mit Chorleiter Michael Betzner-Brandt für Sie?

Sehr gut. Er weiß, was er tut. Ich auch. Es ergänzt sich klasse.

Mit den Texten auf einer Leinwand erinnert das Event an einen Karaoke-Abend im Großformat. Gehen Sie gerne zum Karaoke?

Natürlich. Egal, wo ich unterwegs bin.

Mit welchem Gefühl sollen die Besucher nach Hause gehen?

Mit dem Gefühl, am liebsten morgen wieder dabei sein zu wollen. (jrd)