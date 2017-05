Zehnjährige von Bulldogge gebissen: Hundebesitzerin muss zahlen 

Frankfurt - Ihre Bulldogge hat ein zehnjähriges Mädchen mit einem Biss im Gesicht verletzt, nun muss die Halterin 500 Euro an das Opfer zahlen. Im Gegenzug wurde das Strafverfahren gegen die 25-Jährige heute vor dem Amtsgericht Frankfurt eingestellt.

Der Vorfall hatte sich im Juli vergangenen Jahres in Bad Vilbel ereignet. Das Kind wollte mit dem nicht angeleinten Hund spielen. Plötzlich sprang das Tier in die Höhe und biss der Zehnjährigen in die Wange. Nach Ansicht von Gericht und Staatsanwaltschaft hätte die Angeklagte das Tier zurückhalten müssen. Weil die Schuld der Frau allerdings nur gering gewesen sei, erklärte man sich mit der Verfahrenseinstellung einverstanden. (dpa)