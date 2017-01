Zeugin greift bei Überfall auf Blumenhändlerin ein

Bewaffneter Täter an Flucht gehindert

Frankfurt - Mitten in der Rushhour überfällt gestern Nachmittag gegen 18 Uhr ein 46-jähriger Mann ein Blumengeschäft in der B-Ebene der U-Bahnstation Hügelstraße. Einer Zeugin gelingt es aber, den Mann an der Flucht zu hindern.

Die 52-jährige Betreiberin des Blumengeschäftes wusste nicht wie ihr geschah, als der Räuber plötzlich das Geschäft betrat, sie gegen eine Wand drückte und ihr den Mund zuhielt. Mit einer zunächst echt aussehenden Pistole versuchte er außerdem der Frau Angst einzujagen, so die Polizei. Die 52-Jährige versuchte um Hilfe zu rufen, als eine 43-jährige Zeugin das Geschäft betrat. Der Täter brach sein Vorhaben ab und setzte zur Flucht an. Die couragierte Zeugin lief ihm hinterher und bekam ihn immer wieder an der Jacke zu fassen.

Mittlerweile waren beide auf dem Bahnsteig Richtung Südbahnhof angekommen. Hier eilten weitere Passanten der Zeugin zur Hilfe und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Es stellte sich heraus, dass die Pistole Spielzeug war und der 46-Jährige einen gefälschten Reisepass mit sich führte. Die Polizei stellte alles sicher und verhaftete den wohnsitzlosen Mann. (jo)

