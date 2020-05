Zoo Frankfurt: Datum der Öffnung steht fest - Aber es gibt Einschränkungen

Bald können die Pinguine in Frankfurts Zoo wieder Besucher begrüßen.

Der Zoo Frankfurt wurde wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Jetzt soll er wieder öffnen, aber es gibt Einschränkungen.

Die Corona-Krise* macht auch vielen Zoos zu schaffen

zu schaffen Der Zoo Frankfurt freut sich über großen Zuspruch in der Corona-Krise

freut sich über großen Zuspruch in der Corona-Krise Öffnung des Zoo Frankfurt ist beschlossen - mit Einschränkungen

Update vom Montag, 04.05.2020, 13.39 Uhr: Endlich steht es fest: Der Zoo Frankfurt öffnet wieder. Das genaue Datum ist Mittwoch, der 06.05.2020. Wie in vielen Bereichen gelten aber auch dabei starke Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Unter anderem gelten die folgenden Regeln:

Betreten des Zoo Frankfurt nur mit Mund-Nasen-Schutz

Besuche sind nur für Familien, zwei Personen oder gemeinsame Haushalte erlaubt

Die Tierhäuser bleiben gesperrt, ebenso Spiel- und Picknickplätze und einige Außenareale

Es dürfen maximal 250 Personen gleichzeitig in denZoo Frankfurt Tickets können ab kommenden Mittwoch und nur online zu bestimmten Zeiten gekauft werden. Der Kauf ist in diesen Zeitfenstern unter 9-12 Uhr, 12.30-15.30 Uhr und 16-19 Uhr. Der Eintrittspreis im Zoo Frankfurt wurde auf 5 Euro reduziert, Kinder unter 6 Jahren kommen wie sonst auch kostenlos in den Zoo. Weitere Informationen zum Tickets können ab kommenden Mittwoch und nur online zu bestimmten Zeiten gekauft werden. Der Kauf ist in diesen Zeitfenstern unter 9-12 Uhr, 12.30-15.30 Uhr und 16-19 Uhr. Derimwurde auf 5 Euro reduziert, Kinder unter 6 Jahren kommen wie sonst auch kostenlos in den Zoo. Weitere Informationen zum Besuch des Zoo Frankfurt während der Corona-Pandemie stellt die Stadt Frankfurt zur Verfügung. Weitere Informationen zur Pandemie gibt es in unserem Corona-Ticker für Frankfurt

Auch der #ZooFrankfurt öffnet in der kommenden Woche wieder seine Pforten. Welche Vorkehrungen dort getroffen werden, um Mitarbeiter und Besucher zu schützen, erfahrt ihr hier https://t.co/ZBE0t3rVmw pic.twitter.com/tJChFJ289G — Frankfurt am Main (@Stadt_FFM) May 1, 2020

Zoo Frankfurt bleibt noch geschlossen - Vorläufiges Öffnungsdatum steht fest

Update vom Montag, 20.04.2020, 14.37 Uhr: DerZoo Frankfurt bleibt weiterhin geschlossen. Im Gegensatz zu vielen Geschäften und Eisdielen müssen Tierparks in Hessen noch einige Zeit warten, bis sie wieder öffnen dürfen. Im Nachbarland Rheinland-Pfalz durften am Montag Zoos und Tierparks wieder öffnen - wenn sie bestimmten Bedingungen entsprechen.

In Frankfurt ist eine Öffnung der Zoos und anderer kultureller Einrichtungen erst für den 4. Mai geplant. Das geht aus einem gemeinsamen Beschluss der Landesregierung und der Bundesregierung hervor. In einer Mitteilung der Stadt Frankfurt zu den fortgesetzten Schließungen heißt es: „Die Entscheidung, die kulturellen Einrichtungen der Stadt Frankfurt vorerst bis zum 4. Mai zu schließen, ist eine notwendige Vorsichtsmaßnahme“, die der Sicherheit der Frankfurter diene.

Zoo Frankfurt und Opel-Zoo Kronberg: Wiedereröffnung am 4. Mai?

Ebenfalls wiedereröffnen dürfte dann der Opel-Zoo in Kronberg. Noch ist auf der Website zu lesen, dass der Opel-Zoo bis zum 4. Mai auf jeden Fall geschlossen bleibt. Und „Wie es danach weiter geht, entscheidet das Corona-Kabinett der Regierung in seiner nächsten Sitzung.“ Aber wenn die Hessische Regierung zustimmt, stünde eine Wiedereröffnung des Zoos in Kronberg nichts im Wege.

Zwar ist eine Wiedereröffnung des Zoos in Frankfurt für den 4. Mai geplant, sicher ist diese aber noch nicht. Denn es ist möglich, dass die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus ein weiteres Mal verlängert werden.

Zoo Frankfurt freut sich über großen Zuspruch in der Corona-Krise

Update von Freitag, 17.04.2020, 14.14 Uhr: Es gibt auch gute Nachrichten in der Corona-Krise. Der Zoo Frankfurt freut sich über viel Zuspruch in der Pandemie. „Wir stellen fest, dass wir eine große Zahl von Unterstützern haben, die sich melden“, sagte Pressesprecherin Christine Kurrle.

Insbesondere die Zahl der Patenschaften sei im Zoo Frankfurt deutlich gestiegen, so Kurrle. Weitaus mehr als sonst an Ostern und in den Vormonaten. „Wir erhalten viele Zuschriften, viele Fragen, wie es den Mitarbeitern und den Tieren geht.“

Leider könne sie aber noch nicht sagen, wann der Zoo Frankfurt wieder öffnet. „Da warten wir händeringend auf offizielle Ansagen.“ Finanziell sei die aktuelle Situation zwar schmerzhaft, aber „Wir hängen am gesamtstädtischen Haushalt“, erklärte Kurrle. Daher sei die Lage weniger angespannt als bei einem Verein oder einer GmbH.

Zoos und botanische Gärten in Hessen bleiben geschlossen

Update von Donnerstag, 16.04.2020, 15.20 Uhr: Zoos, Botanische Gärten und Museen müssen in der Corona-Krise in Hessen zunächst weiter geschlossen bleiben.

Die Verlängerung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus war für den Direktor des Kronberger Opel-Zoos, Thomas Kauffels, ein herber Schlag. „Bis gestern Abend noch haben wir Vorbereitungen für eine Öffnung getroffen“, sagte Kauffels am Donnerstag. Im Zuge der Lockerungen, die Bund und Länder diskutierten, stand noch ein mögliches Öffnungsdatum am 20. April im Raum. Doch die Zoos müssen weiter ohne Besucher-Einnahmen auskommen.

Zoo Frankfurt: Notschlachtung in der Corona-Krise? Nicht bei uns

Kauffels erklärt, dass ein Zoo kaum steuerbare Kosten hat. Lediglich größere Investitionen könnten nach hinten verschoben werden. Die Kosten für das Personal und die Versorgung der Tiere sind nicht steuerbar. Die Ganze Situation in der Corona-Krise sei nicht planbar, insbesondere solange nicht voraussehbar sei, wann die Tierparks ihre Tore wieder für den Publikumsverkehr öffnen könnten. Aber man müsse im Nachhinein schauen, wie man den Zoos wieder auf die Beine helfe, betonte Kauffels. Zu den Notfall-Plänen des Tierparks Neumünster wollte der Opel-Zoo keine Stellungnahme abgeben

Zoo Frankfurt: Corona-Krise für Zoos existentielle Bedrohung

Erstmeldung von Mittwoch, 15.04.2020: Frankfurt - Ferienzeit ist Ausflugzeit. Die Kinder ins Auto gepackt, die eigenen vier Wände hinter sich gelassen und ab in den Zoo, ins Erlebnisbad oder in den Freizeitpark. Eigentlich. Denn die Corona-Krise verhindert all das momentan.

Vor allem für die Zoos in Deutschland bedeuten die strikten Corona-Maßnahmen eine existentielle Bedrohung. Während die Tore geschlossen bleiben, muss drinnen der Betrieb weitergehen. Strom und Wasser fließen wie immer, die Tiere brauchen ihr Futter, Pfleger können ihre Arbeit auch nicht einfach sein lassen, müssen sich weiterhin um die tierischen Bewohner kümmern und dafür natürlich auch weiter bezahlt werden. Doch je länger auf der Einnahmen-Seite eine Null prangt, desto schwieriger wird das.

Wegen Corona: Zoo in Schleswig-Holstein denkt über Notschlachtung von Tieren nach

Ein Zoo aus Schleswig-Holstein sieht sich daher nun zu einer Maßnahme gezwungen, die höchst umstritten ist. Der Tierpark Neumünster hat wegen der Corona-Krise Notfallpläne erarbeitet, die sich auch mit dem Schlachten von Tieren beschäftigen. Der Zoo sei in einer existenzbedrohenden Krise, sagt Parkchefin Verena Caspari. „Wir haben aktuell Gelder, die uns ungefähr bis Mitte Mai bringen würden“, erklärt die Zoodirektorin. Der Tierpark habe zahlreiche Spenden von Landwirten und Privatleuten erhalten, darunter auch Futter.

Zoo: Futter für Raubtiere fehlt in der Corona-Krise

Offenbar handelt es sich dabei aber vor allem um Speisen für die Pflanzenfresser. Im Zoo in Neumünster leben jedoch auch Raubtiere, die haufenweise Fleisch und Fisch vertilgen. Was, wenn der Zoo für sie nicht mehr genug Futter beschaffen kann? „Wenn ich kein Geld mehr habe, Futter zu kaufen, oder wenn es passieren sollte, dass mein Futterlieferant aufgrund neuer Restriktionen nicht mehr liefern kann - dann würde ich Tiere schlachten, um andere Tiere zu füttern“, erklärt Caspari. Das sei jedoch der „aller worst, worst case“.

Dass im Tierpark Neumünster Tiere geschlachtet werden, damit man sie an die Fleischfresser verfüttern kann, sei nichts Neues. Durch die Corona-Pandemie könnte die Zahl nun jedoch steigen. „Dann müsste man halt überlegen, ob man noch mehr Tiere in die Schlachtung bringt, um die Raubtiere überleben zu lassen", sagt Zoo-Chefin Caspari.

Was für eine furchtbare Vorstellung — Tanja bleibt zuhause! (@Tanja1887) April 15, 2020

Zoo-Tiere wegen Corona schlachten? Kommt in Frankfurt „nicht in Frage“

Eine Alternative wäre, die hungrigen Fleischfresser in andere Tierparks zu verfrachten. Das ist jedoch einfacher gesagt als getan. Zum Beispiel im Fall des Eisbären Vitus, der mit knapp 700 Kilogramm zu den Größten seiner Art in Deutschland zählt. „Wenn es hier ganz hart auf hart kommt, und der Tierpark aufgelöst werden müsste, kann ich den nicht einfach in eine Kiste stecken und woandershin transportieren“, sagt Zoodirektorin Caspari über den Vater des deutschlandweit bekannten Eisbären Knut aus dem Berliner Zoo, der 2011 starb*. Eisbär-Papa Vitus sei „ein großes Raubtier, für das man eine adäquate Anlage benötigt“.

Für den Zoo Frankfurt* sind Notschlachtungen derweil ausgeschlossen. „Nein, nein, nein. Das kommt nicht in Frage“, betont Zoo-Sprecherin Christine Kurrle auf Anfrage. Sie wolle nicht bewerten, wie andere Zoos die Corona-Situation handhaben.

Zwar werden auch im Zoo Frankfurt hin und wieder kleinere Tiere wie Zwergziegen zur Fütterung geschlachtet. Das geschehe jedoch „in enger Abstimmung mit den Veterinärbehörden“, so Kurrle, „und unsere Besucher wissen das auch“. Die Schlachtungen nun - im Notfall - auf andere Tiergruppen auszuweiten, sei „für den Zoo Frankfurt überhaupt kein denkbares Szenario“.

Zoo Frankfurt würde versuchen, Tiere aufzunehmen

Und könnte Frankfurt Tiere aus anderen Einrichtungen aufnehmen? „Wir würden natürlich versuchen, zu unterstützen, aber das ist eine komplexe Angelegenheit“, betont Christine Kurrle. In der Regel müssten Tiere nach einer Verlegung nämlich für 30 Tage in Quarantäne, damit sie keine Krankheiten in den neuen Zoo schleppen. Außerdem sei ein Transport ein großer logistischer Aufwand. „Da bewegen sich ja auch viele Menschen von A nach B, deswegen ist man da zurzeit sehr vorsichtig.“

Verena Caspari hofft, dass es im Neumünsteraner Zoo gar nicht erst zu all diesen Maßnahmen kommen muss. Andere Tierparks hätten versprochen, Fisch und Fleisch zukommen zu lassen, „wenn hier der allerschlimmste Fall eintreten würde“.

Von Manuel Schubert (mit dpa)

