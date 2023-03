Zwei Leichen am Frankfurter Flughafen gefunden

Von: Florian Dörr

Das Parkhaus Gateway Gardens am Flughafen Frankfurt ist nach dem Fund von zwei Leichen noch voll gesperrt. © 5vision.news

Am Frankfurter Flughafen werden zwei Leichen gefunden. Beide Toten weisen Schussverletzungen auf.

Frankfurt – In einem Parkhaus am Flughafen Frankfurt sind in der Nacht zum Freitag (31. März) zwei Leichen gefunden worden. Nach ersten Informationen der Polizei war gegen 3 Uhr zunächst eine leblose Frau auf einem Parkdeck im Parkhaus Gateway Gardens an der Jean-Gardner-Batten-Straße entdeckt worden.

Kurz darauf stießen Ermittler auf eine weitere Leiche: Auf einer anderen Ebene lag ein toter Mann. Beide Personen wurden nicht in Autos aufgefunden.

Leichenfunde am Flughafen Frankfurt: Mutmaßliche Tatwaffe bei totem Mann gefunden

Beide Leichen wiesen nach ersten Informationen Schussverletzungen auf. Eine Waffe wurde neben dem männlichen Toten gefunden. Die Ermittlungen der Polizei in Frankfurt deuten bislang auf eine Beziehungstat hin. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor.

Weitere Informationen folgen. (fd)

