Zwei neue Nandus sind ab sofort im Zoo zu sehen

+ Wer gute Augen hat, kann die Laufvögel entdecken. © Zoo Frankfurt

Die beiden Jungvögel müssen sich erst eingewöhnen und sind deshalb in einem abgetrennten Bereich am hinteren Ende der Anlage untergebracht. Die beiden Nandu-Weibchen stammen aus dem Safaripark Hodenhagen, wo sie am 28. Juni geschlüpft sind. „Die beiden müssen erst noch wachsen und sich an ihre neuen Mitbewohner, die Pampashasen, auch Maras genannt, und die Vikunjas, gewöhnen“, sagt Zoodirektor Professor Manfred Niekisch. „Voraussichtlich im kommenden Frühjahr werden sie nicht mehr nur von Ferne durch einen Zaun, sondern in voller Pracht auf der Anlage zu sehen sein.“