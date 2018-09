Lkw-Ladung fängt Feuer - Teilsperrung auf der A3

Behinderungen im Berufsverkehr rund ums Offenbacher Kreuz

Frankfurt - Die Ladung eines Lastwagens ist am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 3 bei Frankfurt in Flammen aufgegangen. Zwischen Frankfurt-Süd und dem Offenbacher Kreuz blockierte der Sattelzug in Fahrtrichtung Würzburg zwei von vier Fahrstreifen, wie ein Polizeisprecher sagte.