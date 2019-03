Potsdamer Rockband Subway To Sally feiern Tourauftakt in der Batschkapp

Zwischen Gesellschaftskritik und Räubergesang

+ © rothschild Subway to Sally starten ihre Tour in Frankfurt. © rothschild

Auf der unbeleuchteten Bühne der Batschkapp bewegen sich Schemen. Mit den ersten Gitarrenklängen strahlen die Scheinwerfer die schwarz gekleideten Musiker an. In Leder, mit schwarzer Farbe über den Augen – und Pailletten-Jacken. Im Kontrast dazu betritt der Sänger der Formation Subway To Sally die Bühne: blonde Haare, Gold schimmerndes Jacket.