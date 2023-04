Granate im Gemüse: Hesse macht erschreckenden Fund

Von: Florian Dörr

In Südhessen muss eine Granate in einem Gemüsefeld gesprengt werden. © 5Vision-News

Bei der Arbeit auf einem Hof in Südhessen findet ein Landwirt eine Panzergranate. Der Blindgänger muss gesprengt werden.

Griesheim - Damit hatte er sicherlich nicht gerechnet: Beim Sortieren von Gemüse hat ein Landwirt in Griesheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) eine Panzergranate entdeckt. Nach Angaben der Polizei war er am Dienstagnachmittag (18. April) dabei, Kartoffeln und Zwiebeln zu ordnen, als er auf den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg stieß.

Die Folge: Polizei, Kampfmittelräumdienst und Feuerwehr rückten nach dem entsprechenden Hinweis durch den Landwirt auf dem Hof in Griesheim an. Der Kampfmittelräumdienst brachte die Weltkriegsgranate an einen für die Sprengung geeigneten Standort in einem Feld. Dabei wurde ein Sicherheitsradius von rund 200 Metern eingerichtet, um das Risiko für alle Beteiligten zu minimieren. Die Feuerwehr half bei der Ausleuchtung der Aktion, die sich bis in die Abendstunden zog.

Granate in Griesheim: Blindgänger wird kontrolliert auf Feld gesprengt

Anschließend wurde die Panzergranate durch die Experten des Kampfmittelräumdienstes kontrolliert gesprengt. Dabei soll es zu keinen nennenswerten Komplikationen gekommen sein. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei entsprechend niemand. Der Landwirt hatte den Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg nach dem Auffinden beim Gemüsesortieren auf den Hof gelegt, bis die Einsatzkräfte in Griesheim angekommen waren.

Immer wieder werden in Südhessen - wie auch anderen Regionen des Landes - Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Oft sind Tiefbauarbeiten der Hintergrund: So wurde erst vor Kurzem auf einem Schulgelände in Offenbach eine Bombe gefunden. Es folgte ein Großeinsatz. Ein Fund beim Sortieren von Gemüse ist dagegen außergewöhnlich. (fd)