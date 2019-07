In Griesheim wird ein 79 Jahre alter Mann nach einer Explosion und einem anschließenden Brand schwer verletzt.

Am Montagnachmittag kam es gegen 17 Uhr, in der Karlstraße in Griesheim zu einem Brand. Nach Angaben von Zeugen, soll es zunächst aus einem Anbau eines Mehrfamilienhauses, welches momentan nur von einer Person bewohnt wird, zu einer heftigen Rauchentwicklung gekommen sein. Dann habe es eine Explosion gegeben und es kamen Flammen aus dem Anbau.

Rettungshubschrauber landet in Griesheim

Die Zeugen verständigten laut Polizei umgehend die Feuerwehr, welche ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile, wie etwa auf das Mehrfamilienhaus verhinderte. Der Bewohner des Hauses, ein 79-jähriger Mann wurde bei dem Brand schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Lebensgefahr hätte aber nicht bestanden.

Brandschaden von rund 100.000 Euro

Der Anbau wurde erheblich beschädigt und die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Der Sachschaden wird von der Feuerwehr auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Brand und der Explosion kommen konnte, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

dr

