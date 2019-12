Rehbock Bambi ist zurück – aber nicht alleine

Rehbock Bambi (rechts) fühlt sich nach der Rückkehr aus dem Bergwildpark Meißner richtig wohl in Groß-Zimmern und frisst auch schon wieder aus der Hand. Seine neue Partnerin Rieke braucht dafür noch etwas Zeit.

Rehbock Bambi ist zurück in Groß-Zimmern bei Darmstadt - und dort nicht allein.

Groß-Zimmern – Bambi ist zurück in Groß-Zimmern bei Darmstadt – und das nicht allein. Seit knapp zwei Wochen hat der Rehbock Ricke Rieke an seiner Seite. Zunächst haben die beiden noch in getrennten Gehegen direkt nebeneinander gelebt, um sich aneinander zu gewöhnen.

Groß-Zimmern bei Darmstadt: Rehbock Bambi bald glücklich verheiratet?

Nun dürfen die von Hand aufgezogenen Tiere in einer Wohngemeinschaft mit den Ziegen Schoko und Tiki in Groß-Zimmern leben. Dabei hält sich Rieke, die Bambis Zieheltern Anja Pahlen und Peter Göbel aus der Nähe von Wolfsburg geholt haben, meist noch im Hintergrund.

In ihrer Heimat wurde sie von einem älteren Ehepaar aufgezogen. „Die beiden verstehen sich gut“, erzählt Pahlen. Zu sehen ist beim Besuch auf dem Gelände davon aber wenig, weil Rieke, die im Gegensatz zu Bambi allein und nicht mit anderen Tieren groß wurde, sich noch an Gesellschaft gewöhnen muss.

Bambi aus Groß-Zimmern: Wie der Rehbock deutschlandweit bekannt wurde

Bambi, den Pahlen und Göbel vor knapp zweieinhalb Jahren verletzt gefunden und wieder aufgepäppelt haben, wirkt währenddessen wie aufgeblüht, wenn er mit den beiden Ziegen durch das Gehege tobt. Pahlen und Göbel, die im Frühjahr geheiratet haben, sind froh, dass „ihr“ Bambi wieder da ist. Im Bergwildpark Meißner soll er sich gegenüber Tieren und Menschen aggressiv verhalten haben*.

Davon ist beim Besuch in Groß-Zimmern bei Darmstadt allerdings nichts zu bemerken, Bambi lässt sich nach kurzer Zeit sogar streicheln. „Das macht er normal nicht so schnell bei Fremden“, sagt Pahlen. Wobei es für den Rehbock schon einfacher ist, wenn sie beide dabei seien, meint Göbel. „Dann vertraut er einem eher.“

Der Rehbock aus Groß-Zimmern bei Darmstadt soll bald Vater werden

Wenn sich Bambi und Rieke aneinander gewöhnt haben, könnten sie sich im Sommer paaren. Der Nachwuchs wäre dann im Frühjahr 2021 zu erwarten – der Höhepunkt einer wohl einmaligen Geschichte.

Bambi hat die Gemeinde Groß-Zimmern bei Darmstadt ganz schön in Atem gehalten. Bekannt wurde der Rebock auf dem Sofa* der Familie sitzend. Als der Rehbock älter wurde, hat die Familie ihn in den Bergwildpark Meißner ausquartiert. Von dort musste Rehbock Bambi aber wieder zurück nach Groß-Zimmern, wo er jetzt mit Rieke lebt.

Von Lars Herd

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.