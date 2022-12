Tödlicher Unfall: 18-Jähriger überlebt Frontalzusammenstoß nicht

Bei einem Unfall nahe Groß-Zimmern in Südhessen kollidieren zwei Autos frontal. Ein junger Mann wird getötet. Er wurde nur 18 Jahre alt.

Groß-Zimmern - Tödlicher Unfall am Sonntagabend (4. Dezember) bei Groß-Zimmern im Landkreis Darmstadt-Dieburg: Nach Angaben der Polizei waren hier zwischen Groß-Zimmern und Reinheim zwei Autos kollidiert. Ein 18-Jähriger überlebte den Unfall nicht.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 19-Jähriger aus Groß-Zimmern in seinem Pkw - und mit einer 16-Jährigen Beifahrerin an Bord - von seiner Heimatgemeinde in Richtung Reinheim-Spachbrücken unterwegs. Ein 18-jähriger Roßdörfer befuhr die Straße in der Gegenrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einem Kurvenbereich zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der 18-jährige verstarb noch an der Unfallstelle in Folge seiner schweren Verletzungen. Die beiden Insassen des anderen Pkw erlitten leichte Verletzungen und wurden zu deren Versorgung in Krankenhäuser gebracht.

Tödlicher Unfall bei Groß-Zimmern: Beteiligte und Angehörige werden seelisch betreut

Zur Klärung des Unfallhergangs bei Groß-Zimmern ist auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger beauftragt worden. Die Betreuung der Unfallbeteiligten und der Angehörigen des Verstorbenen erfolgte durch Mitarbeiter der Krisenintervention. (fd)

