Gäste feiern Bürgermeister Bessel und Nachfolger Böhn

Hainburg - Es ist ein dem Anlass gebührender langer Abend mit viereinhalb Stunden Programm, vielen Grußworten, Musikbeiträgen und einer Liste von Ehrengästen, die mehrere DIN-A4-Seiten umfasst: Die Verabschiedung von Bürgermeister Bernhard Bessel (CDU) und die Amtseinführung seines Nachfolgers Alexander Böhn (CDU). Von Katrin Stassig

Fünf Minuten Redezeit, das zeichnet sich an diesem Abend schon früh ab, fünf Minuten reichen nicht aus, um Abschiedsworte für einen Bürgermeister nach 24 Dienstjahren und gute Wünsche für seinen Nachfolger unterzubringen. Es ist kurz nach 23 Uhr am Montag, eine Stunde später als geplant, als das Orchester der Musikgesellschaft Eintracht Hainstadt auf der Bühne die Nationalhymne anstimmt – der letzte offizielle Programmpunkt. Kurz zuvor haben sich die etwa 700 Gäste im Saal erhoben und Bürgermeister Bernhard Bessel zum Abschied minutenlang applaudiert.

Der Abend beginnt mit der Amtseinführung des neuen Verwaltungschefs Alexander Böhn. Formal findet diese im Rahmen einer Sitzung der Gemeindevertretung statt. Deren Vorsitzender Oliver Möser nimmt dem bisherigen Ersten Beigeordneten und neuen Bürgermeister den Amtseid ab. Noch-Rathauschef Bessel überreicht die Ernennungsurkunde.

Böhn verspricht in seiner Antrittsrede eine „Politik nah an den Menschen“. Er wolle für alle Bürger da sein, denn genau das sei die Aufgabe eines Bürgermeisters. Man könne es nicht allen recht machen, aber die Sorgen ernst nehmen und ehrlich sein. Er schließt mit einem Zitat des Dalai Lama: „Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann: Der eine ist Gestern, der andere Morgen.“

Landrat Oliver Quilling (CDU) eröffnet den Reigen der Glückwünsche, Gruß- und Abschiedsworte. Böhn könne sicher sein, dass er ein geordnetes Haus und eine intakte Gemeinde übernehme. Durch seine Arbeit als Erster Beigeordneter, als Baudezernent und Wirtschaftsförderer habe er daran selbst Anteil. „Das gute Ergebnis im ersten Wahlgang zeigt, dass die Bürger wollen, dass Du diese gute Arbeit fortsetzt.“

CDU-Fraktionschef Jürgen Harrer würdigt die Bescheidenheit des scheidenden Bürgermeisters, der nie seine Person in den Mittelpunkt gestellt habe und sich den Bürgern und dem Gemeinwohl verpflichtet sah. Versöhnliche Worte von Seiten der SPD: „Auch wenn wir in Ihrer Amtszeit oftmals unterschiedlicher Meinung waren und es ab und zu kontroverse Diskussionen gab, so stand doch das Ringen um die Sache im Vordergrund“, sagt Fraktionsvorsitzender Manfred Tilsner. Vom neuen Bürgermeister wünscht sich die SPD, dass er die Gemeindevertreter „jederzeit offen und unaufgefordert über wichtige Dinge der Gemeinde informiert, damit wir alle sagen können, wir sind auf gleicher Augenhöhe“.

Grünen-Sprecher Cliff Hollmann lässt kritische Töne in seine Abschiedsrede einfließen. Bessel sei dem Lehrerberuf treu geblieben, habe die Welt erklärt, ohne zu sehr ins Detail zu gehen – zum Beispiel, dass die Dächer unter dem Gewicht von Photovoltaikanlagen zusammenbrechen würden. Hollmann erinnert aber auch an gemeinsam Erreichtes, wie die Verhinderung von Block 6 am Kraftwerk Staudinger.

Wigbert Appel, heute Vorsitzender der BFH-Fraktion, ist einer der wenigen, die schon 1989 der Gemeindevertretung angehörten, als Bernhard Bessel in das Gremium gewählt wurde. Appel, damals Mitglied der CDU-Fraktion, resümiert: „Du warst von Anfang an mit Leib und Seele Bürgermeister. Du bist Dir in all den Jahren selbst treu geblieben, hast deine Standpunkte auch gegen Widerstände verteidigt.“

Frank Lortz, Vizepräsident des Hessischen Landtags und Kreisvorsitzender der CDU, würdigt als langjähriger Weggefährte Bessels dessen Verdienste. Er bezeichnet Hainburgs langjährigen Bürgermeister als positiv denkenden Menschen, der nie den Spaß an der Arbeit verloren habe. Wie sein Vorgänger Herbert Wemelka habe er sich um die Vereinsförderung verdient gemacht. Diese sei über die Grenzen der Gemeinde hinaus vorbildlich. Gemeinsame Erlebnisse der besonderen Art: Das Anstechen von Bierfässern. „Egal, wo ich stand: Wenn Bernhard Bessel anstieß, wurde zumeist ich nass, während er trocken blieb.“

Den musikalischen Teil des Programms gestalten neben der MG Eintracht der Gesangverein Germania Hainstadt und der Chor Cantare des Frohsinn Klein-Krotzenburg. Das Schlusswort bleibt an diesem Abend Bernhard Bessel vorbehalten. Der möchte „kursbestimmende und richtungsweisende Aussagen“ von nun an seinem Nachfolger überlassen und die Gelegenheit vor allem nutzen, um Danke zu sagen. Den Bürgern zuallererst, den Weggefährten aus Partei und Fraktion, den Mitarbeitern, der Familie. Bessel bezeichnet das Bürgermeisteramt als „Verpflichtung und Bürde“, als den „schwersten, aber auch den schönsten aller Berufe“. Er habe es immer gerne gemacht und seine Entscheidung von damals nie bereut.