Neustart des Hainburger Markts

Tom Jet und die Schlager-Giganten sorgten am Samstagabend für volle Festgarnituren in der Eisenbahnstraße. © Hackendahl, Holger

Nach vier Jahren Pause hat der Hainburger Markt einen erfolgreicher Neustart hingelegt.

Hainburg – Es war der erste Hainburger Markt seit vier Jahren, und es war auf Anhieb wieder ein voller Erfolg. Die große Gewerbeschau im Offenbacher Ostkreis mobilisierte am Wochenende – konzipiert als Fest für die ganze Familie – drei Tage lang Besucher aus Hainburg und der Region. Vor allem auf der Offenbacher Landstraße entdeckten viele Tausend Besucher an den Ständen das umfangreiche gewerbliche und kulinarische Angebot der 65 teilnehmenden Gewerbetreibenden und informierten sich beim Bummeln über neueste Trends in Handel und Handwerk.

Die Showbühne in der Hainstädter Eisenbahnstraße bot an den Nachmittagen und Abenden beste Unterhaltung. Auftritte, Music-Acts, eine Modenschau, Tänze und Aufführungen – bei diesem abwechslungsreichen Bühnenprogramm war für die jüngeren und die älteren Besuchern immer etwas geboten. Festgarnituren und Bistro-Tische boten Platz zum Verweilen, kulinarische Genüsse und süffige Getränke ließen sich beim Plausch mit Freunden und Bekannten genießen.

„Mit dem ersten Hainburger Markt seit 2019 nach der vierjährigen coronabedingten Pause bin ich angesichts der ungünstigen Voraussetzungen zufrieden. Wir haben zur ersten Marktauflage nach der Corona-Pandemie 65 Aussteller verpflichten können. Zu Bestzeiten des Gewerbemarkts waren es mal 80“, bilanzierte der Hainburger Gewerbevereinsvorsitzende Marcus Gurzawski zufrieden. „Wir haben quasi wieder bei null angefangen, mussten neue Sponsoren akquirieren, denn viele Aussteller haben die Coronazeit nicht überlebt“, dankte er der Gemeinde Hainburg und dem Bauhof für die Unterstützung. „Denn nur zusammen funktioniert’s“, freute sich Gurzawski zudem über den guten Besuch des Rummels auf dem Parkplatz vor dem Hainstädter Feuerwehrhaus, wo die Brandschützer drei Tage lang die Festgäste bewirteten. Nicht nur dort, sondern auch auf dem ehemaligen Postparkplatz gab es Kinderanimation. Hüpfburgen, Dosenwerfen, Straßenmalerei und vieles mehr ließ die Herzen der jüngsten Besucher höherschlagen. „Toll, dass endlich wieder was los ist und der Hainburger Markt wieder stattfindet“, lautete unisono das Echo der Festgäste am Samstagabend.

2500 Besucher am Samstagabend

Am Freitagnachmittag war der 42. Hainburger Markt mit dem Bieranstich durch Bürgermeister und Schirmherr Alexander Böhn (CDU) offiziell eröffnet worden. „Für den Abend hatten wir mit DJ „DieMaren“ als Bühnennacht etwas fürs jüngere Publikum verpflichtet“, war der Gewerbevereinsvorsitzende da bereits mit dem Besuch zufrieden. Der Samstagabend toppte dies allerdings. „Zu Tom Jet und seinen Schlager-Giganten sind heute Abend an die 2 500 Besucher gekommen“, so Gurzawski, der rund um den Bierstand kräftig mit anpackte.

Und auch am Sonntag war das Bühnenprogramm mit zahlreichen Auftritten gespickt. „Kinder gestalten um die Mittagszeit mit Tänzen und Aufführungen die Auftritte. Bei einem Malwettberwerb zum Hainburger Markt werden dann auch die schönsten Bilder prämiert“, so Gurzawski. Eine Travestie-Show mit Olga Orange und Schlagersänger Patrick Himmel ließ am Muttertag die Frauenherzen höherschlagen. „Der 42. Hainburger Markt war sehr erfolgreich. Ich hätte nicht gedacht, dass er so gut läuft“, war der Gewerbevereinsvorsitzende auch mit dem neu konzipierten Flohmarkt am Samstag sehr zufrieden. „Die Karten zu den 89 Ständen waren im Vorverkauf binnen eineinhalb Stunden vergriffen, und der Besucherandrang am Samstag war riesig.“

Ein großes Fruchtbowle-Angebot ließ die Herzen vor allem der weiblichen Besucher des Hainburger Marktes höher schlagen. © Hackendahl