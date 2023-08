Der pädophile Polizist und sein Opfer: Hainburger Autor mit neuem Roman

Von: Markus Terharn

Teilen

Erfolgsautor Jan Costin Wagner lebt und arbeitet in Hainburg. © Susanne Schleyer/Verlag

In seinem neuen Roman „Einer von den Guten“ erzählt der Hainburger Autor Jan Costin Wagner erneut von Polizist Ben Neven - ein Ermittler in Sachen Kindesmissbrauch, der selbst ein paar dunkle Geheimnisse hat.

Hainburg – In seinem Roman „Sommer bei Nacht“ ist Jan Costin Wagner an die Grenze gegangen. In der Fortsetzung „Am roten Strand“ hat der Autor sie überschritten. In „Einer von den Guten“ geht der Hainburger noch einen Schritt weiter. Seit dem heutigen Donnerstag ist das Buch im Handel.

„Einer von den Guten“, das ist Polizist Ben Neven, Leser kennen ihn aus den beiden vorangegangenen Bänden. Er liebt seine Tochter Marlene, seine Frau Svea über alles. Leistet hervorragende Arbeit als Ermittler in Sachen Kindesmissbrauch. Und lebt seine eigene pädophile Neigung mit dem 13-jährigen rumänischen Strichjungen Adrian aus – niemand weiß das.

Hainburger Autor lässt tief in die Seelen seiner Charaktere blicken

So die Ausgangslage. Was macht das mit dem Mann, was mit dem Jungen? Aus diesen Fragen entwickelt Wagner seine Erzählstränge. In kurzen Kapiteln, fast ausnahmslos aus der Perspektive Bens beziehungsweise Adrians geschildert, lässt er tief in die Seelen seiner Charaktere blicken. Wieder erweist sich sein kunstvoll verknappter, scheinbar schlichter Stil mit seinen kurzen Sätzen als das perfekte Mittel, nachvollziehbar zu machen, was nicht zu verstehen ist. Gattin Svea macht es sich einfach. „Das sind Monster“, sagt sie, nicht ahnend, dass sie mit einem solchen Menschen verheiratet ist. „Ihr müsst die alle finden.“ Genau darum bemüht sich Ben, und das ist ein bisschen so, als ermittle er gegen sich selbst, wie der Dorfrichter Adam in Kleists „Zerbrochnem Krug“. Gleichzeitig fehlt nicht viel, dass er seinen Kollegen dabei vor die Füße läuft.

Für Spannung ist also reichlich gesorgt. Doch wie immer bei Jan Costin Wagner steht nicht die Tätersuche im Mittelpunkt; die nimmt ihren routinemäßigen, professionellen Verlauf. Nicht zufällig ist auch dieses Werk wieder nicht als Krimi ausgewiesen, sondern als Roman. Und da zeigt der Autor sich erneut auf der Höhe seines Könnens. Er schafft es, dass der Leser, indem er den Figuren beim Denken und Fühlen zusieht, selbst mitdenkt und mitfühlt.

Über den Autor Jan Costin Wagner, geboren 1972 in Langen, machte das Abitur am Adolf-Reichwein-Gymnasium in Heusenstamm, ehe er in Frankfurt Germanistik und Geschichte studierte und mit dem Magister abschloss. Danach absolvierte er ein Volontariat bei der Offenbach-Post und startete seine literarische Karriere. Bereits Wagners Debüt „Nachtfahrt“ (2002) war ein Erfolg. Sechs seiner Kriminalromane haben den traurigen finnischen Kommissar Kimmo Joentaa zum Protagonisten, mehrere wurden mit Preisen ausgezeichnet, einige verfilmt. Jan Costin Wagner lebt als freier Autor in Hainburg. (mt)

Tiefe persönliche Krise

Rasch ist klar: Beide, Täter Ben und Opfer Adrian, kommen nicht allein zurecht, sie müssen sich jemandem anvertrauen. Ben öffnet sich seinem pensionierten Mentor und Freund Ludwig Landmann, der ihm professionelle Unterstützung vermittelt. Und Adrian lernt die ein Jahr ältere, patente Vera kennen, die sich seiner annimmt.

Im Zuge der Arbeit beim Landeskriminalamt Wiesbaden treten weitere alte Bekannte auf: der geradlinige Christian Sandner, der sachliche Mark Lederer, die kluge Psychologin Maren Kramer. Während sie den des Kindesmissbrauchs verdächtigen Pfarrer Dreher vernehmen, bleibt Ben außen vor, wegen einer tiefen persönlichen Krise, deren Folge an dieser Stelle nicht verraten sei. So sieht er den anderen – und sich – wie aus der Distanz zu.

Teil drei womöglich nicht der letzte Roman

In diesem Zusammenhang gelingt Wagner ein großartiges Bild, das die Konstellation auf den Punkt bringt. Ben hat einen Gedanken. „Dass er wie ein Fotograf ist. Ein Fotograf, der ein Bild von der Kamera macht, von der Kameralinse. Quadratur des Kreises.“

Ob die Reihe mit Teil drei abgeschlossen ist, bleibt offen. Adrian scheint auf einem guten Weg, seine Geschichte könnte als auserzählt gelten. Dagegen hat Ben Gefühle für ihn entwickelt und seine Vorliebe für Knaben (natürlich) nicht überwunden. Seine Reise ist noch nicht zu Ende ... (Von Markus Terharn)

Lesungen: „Einer von den Guten“ „Einer von den Guten“, Jan Costin Wagner, Verlag Galiani, 208 Seiten, 23 Euro. Lesungen in der Region: Dienstag, 26. September, 19.30 Uhr, Capitol Dietzenbach; Donnerstag, 28. September, 19.30 Uhr, St. Gabriel Hainburg; Donnerstag, 5. Oktober, 20 Uhr, Romanfabrik Frankfurt. (mt)