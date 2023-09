Familienzentrum in Hainstadt: Von Sprachcafé bis Folkloretanz

Teilen

Zehn bis 15 Frauen aus der Ukraine besuchen derzeit das offene Sprach-Café im ehrenamtlich geleiteten Familienzentrum. Geleitet wird die Gruppe durch Nataliia Bielova (zweite von rechts). © Hackendahl

Das Familienzentrum „MainTreff“ und seine Angebote stehen allen Interessierten offen. Die Menschen zielgerichtet anzusprechen, sei aber eine Herausforderung.

Hainstadt – Das Familienzentrum „MainTreff“ im Hainburger Ortsteil Hainstadt gibt es seit zehn Jahren. Es wird von Ehrenamtlichen und teilweise von Honorarkräften betrieben und steht unter der Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde. „Das Familienzentrum ist stets offen für alle Menschen, unabhängig von Alter und Religionszugehörigkeit. Es gibt Angebote vom Babyalter bis hin zu Senioren“, sagt Britta Windt, die das Zentrum in der Uhlandstraße 1 seit 2017 koordiniert. Das Familienzentrum biete eine Fülle an Angeboten für jedes Lebensalter, erläutert Windt. „Es gibt regelmäßige Angebote für Familien in unterschiedlichen Lebenslagen, etwa das Eltern-Café im Stile einer Krabbelgruppe sowie das Offene Sprach-Café.“ Letzteres wird aktuell von zehn bis 15 Frauen – viele davon aus der Ukraine – besucht. „Im Ukraine-Projekt und im Sprachcafé ist Nataliia Bielova sehr engagiert“, lobt Britta Windt.

Auch in den Bereichen Sport und geistige Fitness werden jüngeren und älteren Menschen aus Hainstadt und Klein-Krotzenburg attraktive Angebote gemacht: Von Faszientraining über Gymnastik auf dem Stuhl bis hin zum Folklore- und Meditationstanzkreis können Interessierte im Kreise Gleichgesinnter fit bleiben. Unter dem Dach des Familienzentrums finden zudem Themenabende zu Pubertät, digitales Kinderzimmer und dem Umgang mit Angehörigen, die an Demenz erkranken, statt.

Hainstädter Familienzentrum will Bewusstsein von Eltern schärfen

„Gerne würden wir das Bewusstsein von Eltern schärfen, dass für sie beim Thema Umgang von Kindern mit der Digitalisierung eine Unterstützung hilfreich sein kann“, sagt die gebürtige Obernburgerin, die berufliche Erfahrung als Betriebswirtin im IT-Projektmanagement gesammelt hat. „Familien sind oft mit Schule, Schulweg und Vereinen so verplant, dass hierfür keine Zeit mehr bleibt.“

Gefragt sind im Angebot des Hainburger Familienzentrums auch die „Digitale Techniksprechstunde für Senioren“, bei der Fragen rund um Smartphone, Tablet und Apps geklärt werden. Gut frequentiert seien zudem der „Offene Frauentreff“ sowie die Literatur- und Seniorenkreise.

Auch gibt es einen „Offenen Treff für Alle“. Vor allem das Café „MainTreff“ ist beliebt. „Das Café – im Sommer im Kirchgarten der evangelischen Kirche Klein-Krotzenburg, dienstags ab 14.30 Uhr – wird ehrenamtlich betrieben. Die Kuchen sind hausgemacht, und die Waffeln werden von Ehrenamtlichen gebacken“, erläutert Windt. Erlöse aus dem Verkauf wurden beispielsweise für die Flutopfer im Ahrtal und für Menschen aus der Ukraine gespendet.

Familienzentrum ist nicht nur für Gemeindemitglieder geöffnet

„Wir arbeiten auch mit dem Hospizverein Seligenstadt zusammen, damit Menschen den schmerzhaften Verlust von Angehörigen besser verarbeiten können“, sagt Windt. Auch mit dem Umweltzentrum Hanau gibt es eine Kooperation. „Wir bieten unter dem Dach des Familienzentrums Workshop-Angebote wie etwa Yoga-Workshop sowie Workshops für Kinder im Grundschulalter, Handlettering- und Graffiti-Workshop an“, so Windt.

Eine Herausforderung des Familienzentrums sei es allerdings, die Menschen zielgerichtet anzusprechen. „Viele denken, wir seien ein Angebot für Gemeindemitglieder, aber das stimmt so nicht. Die evangelische Kirchengemeinde ist zwar Träger, aber die Angebote richten sich an alle“, unterstreicht Britta Windt.

Zudem unterstütze das Land Hessen das Familienzentrum finanziell – allerdings mit einer Frist von einem Jahr. „Um weiterhin finanzielle Unterstützung zu erhalten, müssen wir jedes Jahr einen neuen Antrag stellen“, erläutert Windt. (Von Holger Hackendahl)

Das Familienzentrum „MainTreff“ Weitere Informationen zum Familienzentrum erhalten Interessierte bei Britta Windt persönlich unter der Nummer 06182 4414.