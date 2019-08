Giganten aus Klein-Auheim

VON HOLGER HACKENDAHL.

Klein-Auheim – Im neuen Radwerk an der Gutenbergstraße in Klein-Auheim wird die erste Sonderausstellung vorbereitet. Unter dem Motto „Rennräder von Bauer - eine Freude von Dauer!“ beteiligt sich die „Kulturstätte am Main“ an den Tagen der Industriekultur der Kulturregion Frankfurt/Rhein-Main. Der Bauer-Spezialist Jörg Schulisch, der seine Sammlung von Fahrädern der einstigen Klein-Auheimer Bauer-Werken an die Stadt Hanau verkaufte, hat die Sonderausstellung konzipiert.

Zu sehen ist unter anderem das „Bauer Gigant“, ein Vorkriegs-Rennrad, das Ende der 30er Jahre für einen Münchner Fahrradhändler gebaut wurde. Schulisch hat versucht, Näheres über den Händler zu recherchieren, allerdings ohne Erfolg. „Das seltene Rennrad hat eine Drei-Gang-Kettenschaltung und Details wie eine Steckhalterung für eine Karbidlampe, die einst ebenfalls bei Bauer gebaut wurde“, erläutert Schulisch.

Beim Nachkriegsmodell eines Rennrades aus den 1950er Jahren, das mit zwei Kettenblättern schon über sechs Gänge verfügt, wurde bereits ein Straßenrennreifen ohne Schlauch verbaut. „Reifen und Schlauch sind mit der Felge verklebt“, erklärt der Experte. Der Reifendruck betrug 8 bis 10 ATÜ. Zum Vergleich: Beim Auto sind es 2 bis 3,5 ATÜ.

„Mit der Sonderausstellung im Rahmen der Industriekultur-Tage wollen wir das Radwerk am Laufen halten und mit Leben füllen“, sagt Schulisch, der als die treibende Kraft in Sachen Bauer-Rad mit der der Sonderausstellung auch Familien mit Kindern für das Angebot der Klein-Auheimer Kulturstätte begeistern möchte.

Ein weiteres Schmuckstück unter den Rennrädern der Ausstellung ist das Modell „Weltmeister“, das von Klaus Bauer, einem Nachfahren der Familie Bauer, zur Verfügung gestellt wurde. Es stammt aus den 1960er Jahren und hat zwölf Gänge. „In diesem Modell wurde ein Spezialstahl für Rennräder, das sogenannte Reynolds-Rohr, verbaut. Es bietet höhere Stabilität bei weniger Gewicht“, erklärt Schulisch.

Der Bauer-Experte, der an vier Tagen durch die Dauer- und Sonderausstellung führen und für Fragen zur Verfügung stehen wird, hat die Rennräder aus dem Gesamtbestand von über 100 Bauer-Fahrrädern ausgesucht. Die Velos sind ganz unterschiedlich gut erhalten.

Neben Bauer-Fahrrädern sind auch Bauer-Mopeds und Zubehör zu sehen.

Jörg Schulisch hofft, dass auch Leute, die ein Bauer-Fahrrad zuhause haben, mit diesem die Sonderausstellung besuchen. „Aber auch Liebhaber und Eigner von Motorrädern und Mopeds aus dem Stall Bauer sind herzlich willkommen“, so Schulisch.

Am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 3. und 4. August, sowie am Samstag und Sonntag, 10. und 11. August, öffnet das Radwerk jeweils von 11 bis 17 Uhr für Führungen durch die Sonderausstellung. Jeweils um 14 und 15 Uhr gibt es an beiden Wochenenden zudem Einführungen des Heimat- und Geschichtsvereins Klein-Auheim in dessen ortsgeschichtliche Abteilung. Die Eisenbahnfreunde Hanau lassen von 14 bis 17 Uhr ihre 5-Zoll-Bahn auf dem Außengelände fahren und die Schlepperfreunde gewähren einen Blick auf ihre Traktoren. Der Eintritt im Radwerk kostet drei Euro für Erwachsene, zwei Euro ermäßigt, für Kinder 1 Euro. Die Familienkarte kostet 6 Euro.

Das Bistro „Manufaktur Kuchenstil“ im Radwerk hat immer donnerstags bis sonntags von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.