Gemeindevertretung: Ausbau und Sanierung von Radwegen voranbringen

Von: Yvonne Fitzenberger

Sanierungsbedarf: Die Gemeindevertreter beschlossen, dass der Mainuferweg von der Kläranlage bis zum Schillerplatz dringend saniert werden muss. © Gemeinde

Damit der Ausbau der Radwege in Hainburg voranschreiten kann, haben die Gemeindevertreter einer Prioritätenliste zugestimmt.

Hainburg – Der Ausbau der Radwege in der Gemeinde Hainburg soll endlich voranschreiten. Damit dies geschieht, hat der Gemeindevorstand eine Prioritätenliste vorgelegt. Dieser stimmten CDU-Mehrheit, SPD und Grüne in der Sitzung am Montag zu, lediglich die Bürger für Hainburg (BfH) enthielten sich, nachdem ihr Ergänzungsantrag zuvor abgelehnt wurde.

Die Prioritätenliste, die der Gemeindevorstand unter der Leitung von Bürgermeister Alexander Böhn (CDU) erstellt hat, umfasst vier Radwegabschnitte, die bevorzugt ausgebaut werden sollen. Durch die Priorisierung soll die Planung vorangetrieben und dadurch ein entsprechender Zuschussantrag zeitnah beim Land Hessen gestellt werden. Grundlage für die Auswahl ist eine Entwurfsplanung für den Ausbau von Radwegen in Hainburg, die das Ingenieurbüro Schäfer aus Dreieich erstellt hat. Die Studie dient als „ein Fahrplan für die Sanierung und den Ausbau des Radwegenetzes für die Gemeinde Hainburg in den künftigen Jahren“.

Auf der Prioritätenliste stehen:

Die Umgestaltung Ostring als Fahrradstraße gemäß den Planungen der Hochschule Darmstadt

Die Sanierung des Mainuferweges von der Kläranlage Klein-Krotzenburg bis zum Schillerplatz und vom ehemaligen Fähranleger bis zur Gemarkungsgrenze in Richtung Seligenstadt

Die punktuelle Sanierung der Schadstellen des Mainufer-Radweges von der Angergasse in Richtung Klein-Auheim

Die Sanierung der Radwege außerorts entlang der L3065 von der neuen Ortsmitte bis zur Straße am Königssee und von der Kreuzung Daimlerstraße/L3065 bis zur Gemarkungsgrenze in Richtung Seligenstadt in Abstimmung mit Hessen Mobil als Straßenbaulastträger.

Bürgermeister Alexander Böhn betont, dass die Radwege die maximal zulässige Breite von 2,5 bis 3 Meter erhalten sollen. Außerdem sei er bezüglich der Radwege außerorts guter Hoffnung, dass Hessen Mobil seinen Beitrag leisten werde.

Auch der Mainuferweg Ostschleife soll instandgesetzt werden. © Privat

Während der überwiegende Teil der Gemeindevertreter mit der Prioritätenliste einverstanden war, forderten die BfH, einen weiteren Punkt aufzunehmen: Die Bürger für Hainburg wollen, dass der Ausbau und die Verbreiterung des Mainuferweges in Hainstadt ebenfalls vorangetrieben wird. „Wir sind mit der Priorisierung soweit einverstanden“, betont Fraktionsvorsitzender Wigbert Appel. Er fürchtet allerdings, dass der Hainstädter Mainuferweg vergessen wird, wenn er nicht auf der Liste steht. „Auch, wenn es noch dauert.“

Dem widersprach Bürgermeister Alexander Böhn: „Eine Prioritätenliste besteht aus Prioritäten und nicht aus Aufgaben, die man irgendwann mal angehen will.“ Der Radweg am Hainstädter Mainufer sei erst vor circa zehn Jahren saniert worden und weise wesentlich weniger Schäden als die aufgeführten Wege auf.

Auch der Radweg parallel zur L 3065, die durch die neue Ortsmitte führt, steht auf der Prioritätenliste. © Privat

Außerdem erwähnte Böhn ein zukünftiges Vorhaben: Eine Studie soll klären, ob es wirtschaftlich ist, dass die Ortsteile Klein-Krotzenburg und Hainstadt je ein eigenes Klärwerk betreiben. Böhn vermutet, dass nur eins für die Gemeinde benötigt werde. „Bekanntlich fließt Wasser leichter bergab“, sagte Böhn und verwies so auf die Möglichkeit, dass das Klärwerk in Hainstadt in Betrieb bleiben könnte. Dann müsse allerdings der Weg am Mainufer erneut aufgerissen werden, um eine entsprechende Trasse zu verlegen. „Es ergibt wenig Sinn, den Weg jetzt aufzureißen und in sechs oder sieben Jahren erneut.“

Auch die Grünen-Fraktion, vertreten durch Cliff Hollmann, sieht keinen Bedarf, die Prioritätenliste zu erweitern. „Bereits im Jahr 2019 wurden im Haushalt Mittel eingestellt, um die Radwege auszubauen, daher sollten wir das nun schnell angehen“, sagte der Fraktionsvorsitzende. Seine Partei stimme dem vom Gemeindevorstand vorgeschlagenen Vorgehen zu und verspreche: „Wir vergessen Hainstadt nicht“. Stattdessen, so Hollmann weiter, solle die Prioritätenliste schnell abgearbeitet werden, um eine zweite aufstellen zu können. (Von Yvonne Fitzenberger)

Die Entwurfsplanung Um auszuloten, wie der Ausbaubedarf der Radwege aussieht, bewertete das Dreieicher Ingenieurbüro Schäfer die Wege in und um Hainburg. Dabei teilten sie die 43 770 Meter lange Rad-Strecke in 106 Segmente ein und bewerteten diese beispielsweise nach Oberfläche, Ebenheit und Schäden wie Quer- oder Längsrisse. Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass circa zwei Drittel der Strecken (63 Prozent) keine größeren Mängel aufweisen. Hingegen sei ein Viertel (26,7 Prozent) akut sanierungsbedürftig. Darunter fallen der Mainuferweg in Höhe der Kläranlage Klein-Krotzenburg (Segment 006) und die Strecke entlang der L3065 innerorts – neue Ortsmitte bis zur Straße am Königssee (Segment 053 und 055).

Auch das Projekt der Hochschule Darmstadt (h_da) wurde mit aufgenommen. Dieses empfiehlt die Umgestaltung des Ostrings zur Fahrradstraße. (Von Yvonne Fitzenberger)