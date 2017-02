In Hainburg beginnt die Ära Alexander Böhn

Hainburg - Nun ist es offiziell: Alexander Böhn (CDU) ist neuer Bürgermeister der Gemeinde Hainburg. Zum 1. März übernimmt er die Nachfolge Bernhard Bessels (CDU), der nach 24 Jahren aus dem Amt scheidet.

Bei der Amtseinführung am heutigen Abend vor rund 700 Gästen in der Klein-Krotzenburger Kreuzburghalle übernahm Gemeindevertretervorsteher Oliver Möser Amtseinführung und Verpflichtung des neuen Rathauschefs, Bernhard Bessel überreichte die Ernennungsurkunde. Der bisherige Erste Beigeordnete Alexander Böhn hatte die Bürgermeisterwahl am 11. September 2016 mit 61,2 Prozent der Stimmen gewonnen.

Bereits im ersten Wahlgang war die Entscheidung gefallen. Böhns Gegenkandidaten Cliff Hollmann (Grüne) und Andreas Grosser (parteilos) erreichten 24,9 bzw. 14,0 Prozent. Im Anschluss an die Amtseinführung, die formal eine Sitzung der Gemeindevertretung ist, fand am gestrigen Abend die Verabschiedung von Bürgermeister Bessel statt. (red)