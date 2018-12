Hainburg schafft Anliegerbeiträge ab

Hainburg - Paukenschlag in Hainburg: Die Gemeinde wird nun doch ihre jahrzehntelang gültige Straßenbeitragssatzung zum 1. Januar 2019 abschaffen. Nachdem die CDU noch Anfang September einen entsprechenden Vorstoß der Bürger für Hainburg (BFH) abgelehnt hatte, legte die stärkste Fraktion nun selbst einen Antrag vor, den alle Parteien mittragen. Von Katrin Stassig

Die Kehrtwende der CDU kommt unerwartet. Eigentlich sollten die Gemeindevertreter am Montagabend in einer gemeinsamen Sitzung aller Fachausschüsse über einen Vorschlag der BFH diskutieren, ob Hainburg von einmaligen auf wiederkehrende Straßenbeiträge umstellt und damit eine seit den Siebzigerjahren gültige Satzung ändert. So viele Zuschauer wie lange nicht sind in den Sitzungssaal der Feuerwehr in Klein-Krotzenburg gekommen. Es sind die Anwohner der Schillerstraße, bei denen in Bälde Straßenbeiträge fällig geworden wären (wir berichteten) und die im Begriff waren, eine Bürgerinitiative zu gründen, um sich dagegen zur Wehr zu setzen. Gut 70 Interessierte waren zu einer ersten Informationsveranstaltung gekommen, etwa genausoviele sind am Montag im Saal. Auch die Anwohner der Friedrich-Ebert-Straße sind alarmiert, dort ist als Nächstes die grundhafte Sanierung vorgesehen.

Ist es die geballte Öffentlichkeit, die bei der CDU ein Umdenken bewirkt hat? Für die Opposition liegt diese Vermutung nahe. „Dem Protest der Anwohner und der Hartnäckigkeit der BFH ist es zu verdanken, dass die CDU eine bemerkenswerte Kehrtwende hingelegt hat“, meint Cliff Hollmann (Grüne) im Nachgang zur Sitzung. Seit mehr als drei Jahren diskutieren die Gemeindevertreter über die Straßenbeiträge. So lange ist es her, dass die Bürger für Hainburg diese erstmals infrage gestellt hatten. Den Vorschlag, auf die Anliegerbeiträge künftig ganz zu verzichten, hatte die CDU-Fraktion noch im Sommer vehement abgelehnt und auch den Verweis der Opposition auf die gute finanzielle Lage der Gemeinde Hainburg nicht gelten lassen. CDU-Chef Jürgen Harrer hatte mit Blick auf anstehende Investitionen gemahnt: „Haushalte werden in guten Zeiten ruiniert, und das wird in Hainburg mit der CDU nicht passieren.“ Es sei verführerisch, in guten Zeiten einem solchen Antrag zuzustimmen; sinnvoller sei es jedoch, für die Zukunft vorzusorgen.

Harrer, der selbst am Montag nicht anwesend war, begründet den Sinneswandel seiner Partei auf Nachfrage wie folgt: „Als Anfang September die Abstimmung des BFH-Antrags über die Abschaffung der Straßenbeitragssatzung erfolgte, lagen entscheidende Informationen noch nicht vor.“ Die Fraktion habe das Thema in den vergangenen Monaten intensiv diskutiert, aber erst auf Basis der Zahlen aus dem Haushaltsplanentwurf Anfang November eine fundierte Entscheidung treffen können. Erst dann stand für die CDU fest: „Wir können uns die Abschaffung der Straßenbeitragsgebühren tatsächlich leisten – und das ohne eine Erhöhung der Grundsteuer B.“

Die irrsten Autofahrer der Welt Zur Fotostrecke

Auch die SPD hatte am Montag noch einmal einen Änderungsantrag zur Abschaffung der Satzung vorgelegt. Unterzeichnet haben die Fraktionen aber den Textvorschlag der CDU. Dieser sieht auch vor, dass die Gemeinde auf Beiträge für Straßensanierungen verzichtet, die noch nicht endabgerechnet wurden. Die Baumaßnahmen sollen stattdessen aus den Haushaltsüberschüssen finanziert werden. Im Schnitt fehlen durch die Anliegerbeiträge jährlich etwa 200.000 Euro im Etat.

Die Abschaffung der Satzung ist noch nicht beschlossen – die Entscheidung obliegt der Gemeindevertretung und wird voraussichtlich Anfang 2019 getroffen und dann rückwirkend zum 1. Januar gültig. Da alle Fraktionen ihre Zustimmung signalisiert haben, ist der Beschluss aber nur noch Formsache. Die Anwohner im Saal quittieren die gute Nachricht in einer Sitzungspause mit Applaus. „Als wir auf die Idee kamen, Bettlaken mit Protesten an unsere Häuser zu hängen, haben wir nie damit gerechnet, dass es so schnell Erfolg bringen würde“, kommentiert Olga Pavlidou aus der Schillerstraße am nächsten Tag die Ereignisse. Alle Anwohner seien überglücklich, nun keine Beiträge zahlen zu müssen.