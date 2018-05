Hainburger Markt mit Blechkuchen und Riesenrad

Hainburg - Mit Bieranstich und dem traditionellen Blechkuchenanschnitt ist heute Nachmittag der 40. Hainburger Markt eröffnet worden. Zur Gewerbeschau entlang der Offenbacher Landstraße gehört ein Vergnügungspark, der diesmal mit einem Riesenrad lockt.

Auf der Bühne an der Eisenbahnstraße gibt es ein Unterhaltungsprogramm mit Livemusik und Vereinsdarbietungen. Morgen Abend ab 20 Uhr steigt „Die Nacht des deutschen Schlagers“ mit Tom Jet. Am Samstag und Sonntag öffnet außerdem ein Flohmarkt mit gut 100 Ständen an der Lessingstraße. Für das Markttreiben ist die Offenbacher Landstraße für den Verkehr gesperrt, eine Umleitung ausgeschildert.

Bilder aus dem Jahr 2017: