Spürnasen suchen Vermisste

Von: Lucy Gruß

Teilen

Für Flächensuchhunde wie Romeo gilt eine liegende Person als hilfsbedürftig. Durch Bellen rufen die Tiere der DRK-Rettungshundestaffel ihre Hundeführer im Einsatz herbei. © Gruß

An ihrem Übungsstandort in Hainstadt trainiert die Rettungshundestaffel für den Ernstfall: Die Hunde suchen nach vermissten und verschütteten Menschen.

Hainstadt – „Such’ und hilf´!“ Im Schnellschritt und mit der Nase voraus bahnen sich die Rettungshunde eifrig ihren Weg durch das abzusuchende Gelände und versuchen, eine vermisste Person aufzuspüren. Die Rettungshundestaffel des Kreisverbands Offenbach des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), die ihren Übungsstandort in Hainstadt hat, wird regelmäßig hinzugerufen, wenn Personen vermisst werden – ob für die Suche in Gebäuden, im freien Feld, oder auch zwischen Trümmern nach einer Explosion. „Finden, Bellen, Belohnen“, bringt Hundeführerin Christiane Furtner das grobe Prinzip, nach dem die meisten Hunde bei ihrer Suche arbeiten, auf den Punkt.

Je nachdem, wo die Rettungshundestaffel gebraucht wird, kommen unterschiedliche Tiere zum Einsatz. Und auch das Finden läuft je nach Hund unterschiedlich ab. So werden die „Mantrailer“ in der Stadt oder in Gebäuden eingesetzt. Sie nehmen den Geruch einer spezifischen Person auf und suchen sie. „Es muss nicht wie in den Filmen eine Socke oder Unterhose sein, an der der Hund riecht“, scherzt Michael Schallenberger, Ausbilder der Mantrailer-Sparte. Ein Zigarettenstummel, ja selbst eine angebissene Frikadelle mit Spucke genüge, um den Individualgeruch der gesuchten Person aufzunehmen. Führt die Suche der Mantrailer in Richtung eines Feldes, Waldes oder Parks, oder wird von vornherein dort gesucht, übernehmen die Flächensuchhunde.

Rettungshunde suchen nach Geruch oder Menschen

„Wie eine Hupfdohle“, lacht Furtner, als ein Hund seine Übung startet und durch die Wiese springt. Im Gegensatz zu den Mantrailern sind die Flächensuchhunde nicht angeleint. „Es wäre auch schwer, über Baumstümpfe und Äste hinterherzukommen“, sagt Furtner. Die Flächensuchhunde suchen nicht nach einem Individualgeruch, sondern grundsätzlich nach einem Menschen. Ab und an kommt es daher auch vor, dass die Hunde Personen finden und anbellen, die überhaupt nicht vermisst werden. „Wir haben schon einmal jemanden gefunden, der sich nur im Gras gesonnt hat“, erinnert sich Hundeführerin Sandra Ivicak. Natürlich sei es aber das vorrangige Ziel der Hunde, die tatsächlich vermisste Person zu finden.

Das seien meist Senioren, die oft dement sind. Aber auch Kinder und Jugendliche sowie suizidgefährdete Menschen werden von der Rettungshundestaffel gesucht. Es könne vorkommen, dass die gesuchte Person beim Auffinden wegrennt, überhaupt nicht reagiert, oder Angst bekommt, sagt Ivicak. Das sei aber auch verständlich, wenn auf einmal ein bellender Hund vor einem stehe. Die meisten Suchhunde zeigen durch Bellen an, dass sie einen Menschen gefunden haben – und hören damit nicht auf, bis der Hundeführer zu ihnen kommt. Das Bellen ist also ein wichtiges und eingeübtes Signal.

Menschen fühlen sich von Rettungshunde-Training belästigt

Im Ernstfall muss die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Hund sitzen. Dabei wird bei der Rettungshundestaffel regelmäßig trainiert. Eine Sache erschwert die Arbeit der Staffel allerdings: „Alle wollen gerettet werden, aber Spaziergänger, Anwohner und auch Förster fühlen sich gleichzeitig von unserem Training belästigt“, gibt Nadine Sona, Staffelleitung, zu bedenken. Das Training sei aber enorm wichtig, um Erfolge erzielen und vermisste Personen im Ernstfall wiederfinden zu können, sagt sie.

Gefunden: Hund Xeno bellt die gesuchte Sandra Ivicak so lange an, bis sein Hundeführer kommt. © Gruß, Lucy

Teil des Suchhunde-Trupps könne grundsätzlich jeder Hund werden, erklären die Hundeführer des DRK. Wichtig sei, dass der Hund über Ausdauer verfügt, gerne mit dem Menschen arbeitet, nicht aggressiv ist und vor allem „Spaß an der Sache hat“, sagt Hundeführerin Christiane Furtner. So muss jeder potenzielle Rettungshund zunächst einen Eignungstest bestehen.

Die darauf folgende Ausbildung dauert zwischen zwei und drei Jahren. „Suchhund auf Lebenszeit ist er dann aber nicht“, erklärt Ausbilder Michael Schallenberger, denn alle zwei Jahre muss der Hund erneut eine Prüfung ablegen.

Hundeführer der Hainstädter Rettungshundestaffel müssen fit sein

Doch auch der Hundeführer muss auf alle erdenklichen Situationen vorbereitet sein: Körperliche Fitness ist bei den weiträumigen Gebieten, in denen die Flächensuchhunde unterwegs sind, oder dem schnellen Suchtempo der Mantrailer durchaus vonnöten. Jeder Hundeführer braucht außerdem eine sanitätsdienstliche Helferausbildung und muss im Ernstfall auch psychosoziale Notfallbetreuung leisten, mit dem Funkgerät umgehen, oder dem Hund Erste Hilfe leisten können.

Gelernt und trainiert wird das alles in der Freizeit – denn die Hundeführer des DRK arbeiten ehrenamtlich. „Wenn um ein Uhr nachts der Melder klingelt, fragt man sich schon kurz, wieso man sich das eigentlich antut“, erzählen sie lachend. „Es ist ein gutes Gefühl, in seiner Freizeit etwas Sinnvolles zu tun“, betonen aber alle von ihnen.

Oft sei es für die Angehörigen wertvoll, zu wissen, dass jemand ernsthaft nach den Vermissten suche, erklärt Christiane Furtner. Die Freude und Erleichterung, wenn eine Person wiedergefunden wird, sei unbeschreiblich groß. Nicht zuletzt wachse man durch das Ehrenamt aber auch eng mit seinem Hund zusammen und bereite ihm zudem eine Freude. Käsestückchen, gekochte Leber, ein Spielzeugball – je nach Hund fällt die Belohnung für eine erfolgreiche Suche anders aus, erklärt Sandra Ivicak. Wichtig sei nur, dass der Hund das bekommt, „worauf er steht“. Denn ein Hase oder ein Reh dürfe nicht interessanter sein, als das, was bei einer erfolgreichen Suche vom Hundeführer spendiert wird. (Von Lucy Gruß)

Hainstädter Rettungshundestaffel sucht Trainingsorte Die Rettungshundestaffel sucht neue Trainingsflächen. Gesucht werden mindestens 30 000 Quadratmeter große Wälder, leer stehende Gebäude, Sand- und Steingruben. Kontakt: nadine.sona@DRK-Hainstadt.de (czy)