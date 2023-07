Hainburger Tierfreundin päppelt Fledermäuse auf

Von: Yvonne Fitzenberger

Kaum sichtbar in der Hand von Dr. Denise Klassert liegen drei Jungtiere – zwei Zwerg- und eine Mückenfledermaus. © Fitzenberger, Yvonne

Ehrenamtlich kümmern sich Tierfreunde aus dem Ostkreis um verletzte Fledermäuse. Eine davon ist Dr. Denise Klassert.

Hainburg – Leises Fiepsen geben die Jungtiere von sich, als Dr. Denise Klassert die Fledermäuse in die Hand nimmt. Die zwei Zwerg- und eine Mückenfledermaus sind Fundtiere, die von ihren Müttern nicht wieder aufgesammelt wurden. Ein weiteres ist in Quarantäne. Klassert kümmert sich ehrenamtlich um diese Tiere, bis sie alt genug sind, um zu fliegen.

Vor zwei Jahren hatte die Biologin innerhalb eines Dreivierteljahres bis zu 60 Fledermäuse aufgenommen und aufgepäppelt. Von März bis November finden Personen immer wieder die fliegenden Säugetiere, die Hilfe benötigen. „Im Frühjahr sind das meist entkräftete Alttiere“, sagt die 46-Jährige. Denn haben die älteren Fledermäuse vor ihrem Winterschlaf nicht genügend gefressen und finden nicht direkt Nahrung, fehlt ihnen die Energie. Die Nahrungssuche stellt sich zudem aufgrund des Insektensterbens als schwierig dar. Klassert füttert die Alttiere und kann sie nach kurzer Zeit wieder an der Fundstelle frei lassen.

Flugtraining für Fledermäuse

Bevor das passiert, schaut die zweifache Mutter, die zur Arbeitsgemeinschaft Fledermaus- und Amphibienschutz Seligenstadt und Mainhausen (AgFA) gehört, ob das Tier fit genug zum Fliegen und damit auch für die Jagd ist. Für größere Fledermausarten wie den Abendsegler (Spannweite bis zu 46 Zentimeter) fahren Klassert und weitere Helfer, die sich um Fledermäuse kümmern, bis nach Mümling-Grumbach (Odenwald), wo die Tierfreunde eine Halle nutzen dürfen. „Wir wollen auch einen der Bunker in Mainhausen zur Flughalle umbauen“, berichtet die promovierte Biologin. Allerdings werden für ein derartiges Projekt noch Helfer benötigt.

Nicht immer können Fundtiere Klassert so schnell verlassen. Sie erinnert sich an einige Fledermäuse, deren Flügel – vermutlich durch Drohnen – verletzt wurden. „Es dauerte Monate, bis die wieder verheilt waren.“

Ab August werden oft Jungtiere gefunden, berichtet Klassert. Diese werden zeitgleich in den Kolonien geboren und versuchen nach einigen Tagen zu fliegen und verfliegen sich dabei oft. „Sitzen junge Tiere an Hauswänden, sollte man am besten abwarten“, betont die Biologin. Denn in der Regel finden die Mütter ihren Nachwuchs und bringen ihn nach Hause.

Sozialgeräusche auch für Menschen hörbar

Dies geschieht aber nicht immer, wie beispielsweise vor Kurzem in Obertshausen: Der Fledermaus-Expertin wurden zwei Fundtiere auf einem Dachboden gemeldet, die unterernährt seien. Tatsächlich war das Muttertier dabei, ihr Junges wieder zurück zur Kolonie zu bringen – allerdings war das Junge zu gut ernährt und die Mutter schaffte es nicht aus eigener Kraft, das Junge zurückzubringen. Letztendlich setzte Klassert beide in der Nähe der Kinderstube – ein Zusammenschluss von weiblichen Fledermäusen und ihrer Jungen – aus.

Zurzeit befinden sich vier Jungtiere in Klasserts Obhut, die sehr viel Aufmerksamkeit verlangen. Alle drei bis vier Stunden füttert die selbstständige Unternehmensberaterin die Zwerg- und Mückenfledermäuse. Diese zeigen keine Furcht, wenn Klassert sie aus ihrer Box zum Füttern holt. Die hellen Laute, die sie von sich geben, beschreibt die 46-Jährige als Sozialgeräusche und können von menschlichen Ohren wahrgenommen werden.

Alle vier Stunden muss Klassert die Jungtiere füttern. Ganz hungrig meldet sich schon die Nächste. © Fitzenberger, Yvonne

Die Jungtiere gehören zu den sogenannten Stadtfledermäusen. Sie kommen häufig in Wohngebieten vor und sind menschenscheu und keine Überträger von Krankheiten. Zudem fressen sie in einer Nacht bis 1 000 Mücken und Insekten und halten so diese vom Menschen fern. Allein in Seligenstadt gibt es ungefähr 17 Fledermausarten.

Beißen tun die Säugetiere in der Regel nicht – außer sie verspüren Angst. „Aber das ist ein natürlicher Reflex“, betont Klassert. Daher gelte: Wer ein verletztes Tier findet, sollte sich zunächst an die AgFA oder an das Fledermaustelefon helfen (siehe Kasten). Die Fledermaus sollte dann mit einem Tuch, einer Jacke oder ähnlichen angefasst werden, damit sie den Helfer nicht aus Angst verletzt, und in eine Box mit Luftlöchern für den Transport gesetzt werden. (Von Yvonne Fitzenberger)

Wildtierfunde – Anlaufstellen Wer ein (verletztes) Wildtier findet, kann sich beispielsweise an folgende Ansprechpartner wenden:

Fledermäuse: Arbeitsgemeinschaft Fledermaus- und Amphibienschutz Seligenstadt und Mainhausen oder das Fledermaustelefon Hessen, unter 06441 6790425.

Wildtiere: Wildtierarche Rodgau, unter 0162 4954540.

Sing- und Wasservögel, Igel, Bilche und Eichhörnchen: Wildtierhilfe Schäfer, unter 06103 4598955 oder 0178 7215103.

Auch der örtliche Nabu kann gegebenenfalls vermitteln. (Von Yvonne Fitzenberger)