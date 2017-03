Umweltbehörde untersagt Kinderfarm-Aktivitäten

Hainburg - Ein naturpädagogisches Projekt steht in der Kritik der Umweltbehörde des Kreises. Sie wirft der Initiative der Kinder- und Jugendfarm um den BUND-Vorsitzenden Thorwald Ritter vor, mit der Gestaltung des Geländes in den sensiblen Lebensraum des Landschaftschutzgebiets eingegriffen zu haben. Von Sabine Müller

Die „Hainzelmännchen“ sehen das anders, haben aber dennoch mit dem Rückbau begonnen. Ihr Ziel ist jetzt eine Bebauungsplan-Änderung. Eigentlich eine gute Sache: ein wohnortnaher Abenteuerspielplatz für den Nachwuchs, mit regelmäßigen Treffen, um gemeinsam die Natur zu hegen. In einem Bericht der Offenbach-Post wurde die im vergangenen Sommer neu gegründete Kinder- und Jugendfarm vorgestellt, wo seinerzeit Äpfel aufgelesen und Insektenhotels gebastelt wurden.

In der jüngsten Hainburger Parlamentssitzung wurden die fleißigen „Hainzelmännchen“ (von „Hainburger Naturschutz Zentrum“) dagegen mit anderem Tenor thematisiert. Nach einer CDU-Anfrage berichtete Bürgermeister Alexander Böhn (CDU), das Gelände östlich der Fasaneriestraße im Klein-Krotzenburger Landschaftsschutzgebiet (LSG) sei durch unbefugte Nutzung im Blick der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises. Zuvor hätten Anwohner die Gemeinde darüber informiert, dass auf dem Grundstück am Ende der Wiesenstraße umfangreiche Baumaßnahmen vorgenommen wurden. Kurios: Die Verfügung, mit der die Kreisbehörde anordnete, der ursprüngliche Zustand von Grundstück und Gewässer sei in rechtlicher Abstimmung mit Kreis Offenbach, Fachdienst Umwelt, sowie Kommune unverzüglich wiederherzustellen, ging an Thorwald Ritter. Bekanntlich nicht nur grüner Hainburger Kommunalpolitiker, sondern auch im Vorstand des BUND-Kreisverbandes sowie Vertreter des BUND-Landesverbandes, der Eigentümer des Grundstückes ist.

Konkret wird von den Akteuren verlangt, Holzhütte, Toilettenhäuschen, Baumhaus, Bretter, Holzbank und Sitzgelegenheiten zu entfernen. Ausführlich geht die Behörde dann auf den Eingriff in den Gewässerhaushalt ein: Mit einem Bagger sei der Teich auf dem Grundstück mit Grundwasseranschluss sowie Zu- und Ablauf zum Bachgraben ausgehoben worden, geförderter Schlamm und Teichsedimente seien direkt am Gewässerbett des Bachgrabens und in dessen Gewässerrandstreifen angeschüttet und zudem zwölf Tonnen Sand auf dem Grundstück gelagert worden. Durch diese illegalen Maßnahmen würden „der Naturhaushalt und das Landschaftsbild entsprechend der Begriffsdefinition gemäß Bundesnaturschutzgesetz erheblich beeinträchtigt“, meint die Behörde und fordert, Boden, Schlamm und Sand zu entsorgen sowie die Topografie in ihren ursprünglichen Zustand zu bringen. Durch das Gutachten eines unabhängigen Fachbüros sei nachzuweisen, dass die Boden- und Gewässerökologie nicht nachhaltig geschädigt wurde. Komme Ritter den Aufforderungen nicht fristgerecht nach, drohten Zwangsgelder.

Die Verfahrenskosten in Höhe von 642 Euro habe der BUND bezahlt, sagt Thorwald Ritter, auch habe die Initiative alle Auflagen der Behörde schon erfüllt oder sei dabei, sie zu erfüllen. „Ich beuge mich der Verfügung, empfinde sie aber wie eine Ohrfeige – es gibt schließlich auch Abwägungen.“ Obwohl der Öko-Aktivist einräumt, man habe gewusst, dass die Maßnahmen nicht genehmigt würden, sieht er die Reaktion der Behörde darauf als „total überzogen“ und das ehrenamtliche Engagement in keiner Weise gewürdigt. Schließlich sei das 1500 Quadratmeter große Areal mit Tümpel 30 Jahre lang vermüllt worden, bis es der BUND im Jahr 2016 aus privater Hand gekauft habe. „Um das Grundstück naturnah zu machen, haben wir zwei von drei Hütten abgerissen, den Teich von Bäumen und Schlamm befreit und insgesamt fünf Container Abfall gesammelt.“ Auch das Baumhaus, um Tiere zu beobachten, und die Komposttoilette sind nach Meinung von BUND und Initiativ-Mitgliedern „vollkommen naturverträglich“. Da dies die Behörden jedoch anders bewerteten, wolle man das Gelände jetzt legalisieren, damit die Kinderfarm dort eine Zukunft habe, erklärt Ritter: „Unser Ziel ist der interfraktionelle Antrag in der Gemeindevertretung, den Bebauungsplan zu ändern.“ So könnte das Weideland aus dem LGS herausgenommen und als Spielplatz genutzt werden.