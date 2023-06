Kein Sonnen-Strom für den Badesee

Von: Yvonne Fitzenberger

Das Leichtdach des Badesee-Gebäudes war Gesprächsgegenstand in der Sitzung der Gemeindevertreter. Die Grünen-Fraktion beantragt, die Statik des Daches zu prüfen. Laut Bürgermeister Alexander Böhn hat es aber bereits Schwierigkeiten gegeben, die aktuellen Brandschutzbedingungen umzusetzen. © Fitzenberger

Um die Themen Doppelhaushalt und eine Statik-Prüfung des Badeseegebäudes ging es in der Sitzung der Hainburger Gemeindevertretung am Montag.

Hainburg – In ihrer Sitzung am Montagabend haben sich die Gemeindevertreter unter anderem mit einem SPD-Antrag zum Haushaltsplan befasst. Darin heißt es, dass der Gemeindevorstand ab 2024 auf den Doppelhaushalt verzichten soll. Stattdessen solle ein jährlicher Haushaltsplan vorgelegt werden.

Dies begründet der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, Heribert Ehmes, mit Risiken, die ein Doppelhaushalt mit sich bringe: „Die Corona-Pandemie und die Energiekrise haben gezeigt, wie unsicher langfristige Planung, gerade für das zweite Jahr ist.“ Im Antrag heißt es zudem: „Niemand kann heute fest zusichern oder sagen, ob die Zielvorgaben von heute auch morgen noch in den einzelnen Bereichen erreichbar sind.“

Ein jährlicher Haushalt hingegen, so Ehmes, erhöhe die Planungssicherheit. Man könne flexibel und schnell handeln. Ein eventuell nötiger Nachtrag zum Haushalt falle ebenfalls weg.

Abgelehnt: SPD-Antrag auf Einführung jährlicher Haushaltsplanung

Auch die Bürger für Hainburg (BFH) schließen sich dem Antrag an. „Wäre der Doppelhaushalt das Nonplusultra, dann hätten auch unsere Nachbarkommunen einen“, so BFH-Vorsitzender Heinz Seipel. Zudem wirbt er für einen besseren Informationsfluss bezüglich des Haushaltsplans durch eine jährliche Aufstellung.

Auf der Gegenseite sitzt die CDU-Mehrheit und führt erfolgreiche Großprojekte als Bestätigung für den Erfolg eines Doppelhaushaltes an. „Warum ein funktionierendes System über Bord werfen?“, fragt Lucas Buhl. Er sehe keinen Bedarf, auf den Doppelhaushalt zu verzichten. Zudem biete ein genehmigter Doppelhaushalt Planungssicherheit. „Die Gemeinde weiß so, welche Mittel ihr in den kommenden zwei Jahren zur Verfügung stehen“, betont der Fraktionsvorsitzende.

Bei Enthaltung der Grünen und Gegenstimmen der CDU wird der Antrag schließlich abgelehnt.

Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Badeseegebäudes

Weitaus mehr Redebedarf gibt es bei Punkt zehn auf der Tagesordnung: Die Grünen beantragen, dass die Statik des Badeseegebäudes daraufhin geprüft wird, ob eine Photovoltaik-Anlage aufmontiert werden kann. Sollte die Statik des Hauses eine PV-Anlage tragen können, sei es sinnvoll, „dort den Strom zu erzeugen, wo er verbraucht wird“, argumentiert Grünen-Fraktionssprecher Cliff Hollmann. Er sieht die Gemeinde in der Pflicht, eine Vorreiterrolle einzunehmen und jedes öffentliche Gebäude, das der Gemeinde gehört, mit PV-Anlagen auszustatten.

Vertreter der CDU und BFH bemängeln hingegen die fehlende Wirtschaftlichkeit in einer PV-Anlage auf dem Badeseehäuschen. Zu den Kosten des Gutachtens kämen noch Kosten für die Anlage, Wartung und gegebenenfalls einen Speicher, damit nicht genutzter Strom nicht verloren gehe. „Damit können wir die Klimaprobleme auch nicht lösen“, fügt Heinz Seipel an.

Mehrproduktion von grünen Strom unattraktic

Ebenfalls für den Prüfantrag spricht sich die SPD aus. „Wenn die Statik geprüft wurde, dann ist es wenigstens geklärt“, sagt Ehmes. Wenn das Dach eine PV-Anlage tragen könne, dann sehe die SPD einen Nutzen.

„Es wird vieles gebaut, das Geld kostet“, so Horst Winter (Grüne). „Hier könnten wir etwas verdienen“, sagt er und verweist auf die Möglichkeit, überschüssigen Strom ins Netz einzuspeisen. Dem widerspricht Bürgermeister Alexander Böhn (CDU). Steuerabzüge machen eine Mehrproduktion unattraktiv. Zudem verweist er auf neue Gebäude wie das Rathaus und Kitas, die mit PV-Anlagen ausgestattet sind und so einen Beitrag leisten. „Wir sollten dort investieren, wo etwas bei herumkommt“, betont der Rathauschef. Der Antrag zur Statik-Prüfung wird mit den Stimmen von CDU und BFH schließlich abgelehnt. (Von Yvonne Fitzenberger)

Weitere Beschlüsse Jeweils einstimmig hat die Hainburger Gemeindevertretung folgende Beschlüsse auf den Weg gebracht:

Die Vertreter beschlossen, dass nun Funkmessgeräte zur Wasserablese installiert werden dürfen (Wasserschutzverordnung). Die Bewerberliste der Schöffen für 2024-2028 wird an den Direktor des Amtsgerichts Seligenstadt weitergegeben.

Die Anträge des Ausländerbeirats zur Förderung der Kinder ohne Kita-Platz sowie der Grünen-Antrag zum Planungsantrag einer Rampe zum Schleusensteg wurden an die Ausschüsse weitergegeben. (Von Yvonne Fitzenberger)