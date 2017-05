Keine Mehrheit für Tempo 30

Hainburg - Dass sich die subjektive Wahrnehmung nicht immer durch objektive Fakten stützen lässt, zeigte sich bei der Diskussion der Gemeindevertreter über einen Antrag der Grünen, das Gewerbegebiet Klein-Krotzenburg als Tempo-30-Zone auszuweisen. Von Katrin Stassig

Damit solle die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer nachhaltig verbessert werden, lautete das Anliegen der Grünen-Fraktion. „Leider ist immer wieder festzustellen, dass der Autoverkehr nicht zuletzt aufgrund der breiten Fahrbahn zu wenig Rücksicht nimmt“, heißt es im Antrag, der am Montagabend im Fachausschuss zur Debatte stand.

Diese Feststellung ließ sich allerdings mit den Zahlen, die Ordnungsamtsleiter Christoph Kopp vortrug, nicht untermauern. Kopp hatte die Ergebnisse verschiedener Geschwindigkeitsmessungen an drei Hauptstraßen vorliegen. Eine Woche lang stand das Messgerät an der Siemensstraße. Dort wurden in Richtung Daimlerstraße 6000 Fahrzeuge gezählt, von denen lediglich 2,2 Prozent schneller als 50 km/h unterwegs waren. Unter Berücksichtigung der Toleranz waren nur noch 0,7 Prozent der Fahrzeuge zu schnell. In Richtung Fasaneriestraße wurden 9800 Fahrzeuge gezählt, von denen 1,5 Prozent (0,6 Prozent) schneller als 50 fuhren. Nur wenig höher liegen die Verstöße in der Fasaneriestraße und in der Daimlerstraße. „Für uns als Ordnungsamt liegt das im grünen Bereich“, so Kopp.

Bei weiteren, anderthalbstündigen Messungen durch eine Fremdfirma in Siemens- und Fasaneriestraße sei kein einziger Verstoß verzeichnet worden. „Solche Ergebnisse würde ich mir an anderen Stellen wünschen“, ergänzte Bürgermeister Alexander Böhn (CDU). Christoph Kopp wies darauf hin, dass in allen drei genannten Straßen bereits jetzt rund 50 Prozent der Autofahrer mit Tempo 30 unterwegs seien.

Die Grünen halten eine Tempo-30-Zone aufgrund der hohen Wohndichte im Gewerbegebiet dennoch für sinnvoll. Sie konnten allerdings keine der anderen Fraktionen von ihrem Anliegen überzeugen.

