Hainburg - Christian Spahn soll neuer Erster Beigeordneter in Hainburg werden. Die CDU-Fraktion hat sich heute Morgen offiziell zu der Personalie geäußert. Die Wahl eines neuen Hauptamtlichen steht am Montag, 13. Februar, auf der Tagesordnung der Gemeindevertretung.

+ Die CDU nominiert Christian Spahn als Ersten Beigeordneten. © Privat Der bisherige Amtsinhaber Alexander Böhn (CDU) tritt zum 1. März bekanntlich die Nachfolge von Bürgermeister Bernhard Bessel (CDU) an. Die Stelle des hauptamtlichen Ersten Beigeordneten war vom 24. Dezember bis 24. Januar ausgeschrieben, Spahn ist der einzige Bewerber. Der 38-Jährige arbeitet als Technischer Berater, Mitglied der Gemeindevertretung und Vorsitzender des Bau-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Umweltausschusses.

Die Wahl des Ersten Beigeordneten obliegt der Gemeindevertretung. Die CDU verfügt in Hainburg über die absolute Mehrheit, kann also die Personalie entscheiden. Die Opposition indes hält die Stelle des hauptamtlichen Beigeordneten für überflüssig. SPD, BFH und Grüne haben deshalb erneut beantragt, die Position zu streichen. Auch dieser interfraktionelle Antrag steht am Montag (19.30 Uhr, Feuerwehrhaus Klein-Krotzenburg) auf der Tagesordnung. (kd)

Von 1 bis 6! Noten für die Bundestagsabgeordneten aus der Region Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Privat